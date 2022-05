Quanto custa manter um carro? Confira simulações dos modelos mais vendidos

Comprar um carro custa mais caro do que as parcelas do financiamento. O custo para manter o bem mensalmente inclui combustíveis e outras despesas pagas anualmente, como seguro, IPVA e licenciamento.

O Diário do Nordeste simulou o custo mensal e anual dos 5 modelos mais vendidos no Ceará em 2022 de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave: Onix, Onix Plus, Mobi, Kwid e Creta).

A parcela do financiamento é o maior custo, mas os gastos mensais para manter o veículo são elevados até para quem já tem um carro quitado. O custo começa em R$ 870 no modelo mais barato sem considerar o financiamento e pode ultrapassar R$ 4.850 mensais.

O levantamento considera custos médios de financiamento, gasolina, seguro, manutenção, IPVA e licenciamento. Também pode ser necessário adicionar gastos como estacionamento e lavagem, a depender dos padrões de consumo.

O carro com o menor custo mensal foi o Fiat Mobi, que também é o modelo mais barato da lista. Já quem quer ter o SUV Hyundai Creta precisará desembolsar mais todos os meses.

Financiamento

Foi considerado o valor de cada modelo 0km de acordo com a tabela Fipe. Para se chegar ao valor mensal da parcela, foi utilizada a calculadora de financiamentos do site iDinheiro.

A simulação considerou a taxa de juros média para financiamento de automóvel, que é de 2,11% a.m. de acordo com o Banco Central. Foi considerado ainda um financiamento de 36 meses, sem pagamento de entrada.

Veja as parcelas mensais por modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec.: R$ 2.520,92

KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.: R$ 2.193,77

ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec.: R$ 3.096,83

MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p.: R$ 2.112,19

Creta Action 1.6 16V Flex Aut.: R$ 3.565,17

Gasolina

A simulação considera uma rodagem média mensal de 700 km e o preço da gasolina em R$ 7,649, valor médio encontrado no Ceará pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 1º e 7 de maio.

O valor gasto por cada modelo considera o consumo médio informado pela tabela do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Confira os gastos mensais por modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec. (consumo de 13,9 km/l): R$ 385,20

KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. (consumo de 14,9 km/l): R$ 359,35

ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. (consumo de 14,3 km/l): R$ 374,43

MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. (consumo de 13 km/l): R$ 411,87

Creta Action 1.6 16V Flex Aut. (consumo de 9,8 km/l): R$ 546,36

Seguro

Os preços médios de seguro foram levantados pelo Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne). O valor do prêmio é uma média feita a partir dos orçamentos de diversas seguradoras, podendo variar para mais ou para menos.

Para a simulação, foi considerado o perfil de um homem casado de 30 anos que possui garagem na residência e utilize o carro apenas para locomoção diária. É considerado um carro zero, com franquia básica.

Confira o valor de cada modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec.: R$ 4.616,99

KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.: R$ 4.338,41

ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec.: R$ 4.735,48

MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p.: R$ 4.075,03

Creta Action 1.6 16V Flex Aut.: R$ 5.783,52

Manutenção

O valor de manutenção colocado na simulação considera o preço da primeira revisão do carro de acordo com o site das montadoras.

Confira o valor de cada modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec.: R$ 460,00

KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.: R$ 451,00

ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec.: R$ 460,00

MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p.: R$ 376,00

Creta Action 1.6 16V Flex Aut.: R$ 321,00

IPVA

O cálculo leva em conta o valor do imposto no estado do Ceará em 2022. Não é considerado desconto por pagamento de cota única.

Confira o valor de cada modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec.: R$ 1.357,05

KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.: R$ 1.181,88

ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec.: R$ 1.487,95

MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p.: R$ 1.224,43

Creta Action 1.6 16V Flex Aut.: R$ 2.666,85

Licenciamento

A simulação considera o valor de licenciamento no estado do Ceará, que foi de R$ 181,52. O valor varia de acordo com o estado em que o veículo for emplacado.