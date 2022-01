Apenas um modelo de carro 0 km custa menos de R$ 60 mil; veja lista dos mais baratos

Neste ano de 2022, apenas um modelo de carro 0 km está abaixo de R$ 60 mil. Com as mudanças de estratégias das montadoras, a figura do carro popular vai desaparecendo do mercado.

No ano passado, o Renault Kwid e o Fiat Mobi eram os carros mais baratos custando, aproximadamente, R$ 60 mil. Agora, apenas o Kwid é o único abaixo do valor.

Confira abaixo a lista de carros mais baratos, segundo a pesquisa realizada pela CNN Brasil, além de saber o que está sendo oferecido em cada modelo.

Veja os 5 carros "mais baratos"

1 - Renault Kwid Zen

Legenda: Kwid Zen é o carro mais barato do país, com preço sugerido de R$ 59.890 Foto: Divulgação

Com direção elétrica e painel digital, o Renault Kwid Zen custa cerca de R$ 59.890. O carro possui ainda motor 1.0 flex e três cilindros.

2 - Fiat Mobi Like 1.0

Legenda: Fiat Mobi Like 1.0 aparece no segundo lugar e tem preço sugerido de R$ 60.990 Foto: Divulgação

Por cerca de R$ 60.990, o Fiat Mobi Like 1.0 oferece direção hidráulica, ar-condicionado, motor 1.0 flex e quatro cilindros.

3 - Volkswagen Gol 1.0

Legenda: Volkswagen Gol 1.0 está em terceiro lugar e é encontrado pelo preço de R$ 69.790 Foto: Divulgação

Com motor 1.0 flex e três cilindros, o Volkswagen Gol 1.0 está disponível no mercado por cerca de R$ 69.790. O automóvel ainda acompanha direção hidráulica e vidros elétricos na dianteira.

4 - Fiat Argo 1.0

Legenda: Fiat Argo 1.0 está na 4ª posição, com preço sugerido de R$ 69.990 Foto: Divulgação

O Fiat Argo 1.0 oferece ar-condicionado e direção elétrica por cerca de R$ 69.990. O veículo conta com motor 1.0 flex e três cilindros.

5 - Hyundai HB20 Sense 1.0

Legenda: O Hyundai HB20 Sense 1.0 está na 5ª posição entre os carros 0 km mais baratos do Brasil Foto: Divulgação

Por cerca de R$ 71.190, o Hyundai HB20 Sense 1.0 oferece motor 1.0 flex, com três cilindros, direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos na dianteira, rádio com Bluetooth, 4 airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa.

