Quais avanços e retrocessos das questões de gênero e de raça na Reforma Tributária 2023?

A aprovação da Reforma Tributária traz avanço com a redução de impostos de produtos essenciais para a saúde menstrual, mas ainda amarga retrocessos e perde a chance de incluir questões de gênero e de raça estruturais para combater as desigualdades embutidas no sistema atual.

Para a coordenadora do grupo de pesquisa Tributação e Gênero da FGV, Tathiane Piscitelli, a inclusão de itens de higiene e de medicamentos relacionados à dignidade feminina foi uma conquista “inequívoca”. “É uma medida necessária porque reconhece a essencialidade desses bens”, enfatiza.

“A vantagem desse lugar ter sido reconhecido está no fato de que esses produtos podem, inclusive, ser submetidos a nenhuma cobrança. Então, tem uma tributação não apenas reduzida em 60%, como o texto prevê, mas isenta, porque isso decorre da própria redação do dispositivo”, observa.

A mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), advogada e membra do Grupo de Pesquisa de Tributação e Gênero da FGV Direito SP, Luiza Machado, diz ser uma grande vitória a inclusão de produtos ligados à saúde menstrual.

"A gente começou fazendo um ofício pelo Grupo de Pesquisa da FGV com quatro pontos na Reforma Tributária. Encaminhamos esse ofício primeiramente para a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e aí complementaram com outras propostas e enviaram para o relator. Algumas dessas propostas foram acatadas. A primeira delas, que eu acho a grande vitória que a gente tem, é a inclusao de produtos ligados à saude menstrual, que foi acatada pelo relator, votada, aprovada e entrou no texto".

Retrocessos na Reforma Tributária

Apesar do avanço, aponta Piscitelli, houve a exclusão dos marcadores de gênero e de raça para definir os limites, os beneficiários e os critérios do cashback (a devolução do valor pago em tributos sobre o consumo) na Reforma Tributária.

As questões estavam contempladas em substitutivo, mas foram retiradas do texto final por demanda da bancada evangélica.

“Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é um dos países que não considera gênero e raça na formulação de suas políticas tributárias, e a gente precisaria alterar esse cenário. Essa seria uma oportunidade”, avalia a professora.

Para Machado, essa não inclusão no cashback de marcadores de gênero e raça foi uma derrota. "Teve uma proposta que foi no ofício na bancada feminina da Secretaria da Mulher da Câmara. Essa proposta não estava no nosso pedido inicialmente, mas elas complementaram com outras coisas que foram levantadas e esse foi um dos pontos: colocar no cashback o critério de objetivo de reduzir as desigualdades de gênero e raça".

"A bancada evangélica viu e boicotou e fez discurso colocando que isso era ideologia de gênero. Ficou só o objetivo de reduzir as desigualdades de renda", pontua.

Outro ponto considerado um retrocesso é a inclusão dos bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional. Isso porque, segundo especialistas, abre brecha para uma lei complementar (LC) baixar os impostos de armas.

“Isso é um problema da perspectiva de gênero e de raça, na medida em que o acesso a armas está diretamente relacionado com o aumento da violência contra minorias políticas, como mulheres, pessoas negras e integrantes do grupo do LGBTQIA+”, enumera Piscitelli.

“Precisamos ficar atentos com essa [possibilidade de] lei complementar justamente para não viabilizar uma tributação favorecida para esses bens, que notoriamente têm um impacto negativo na sociedade”, destaca a professora.

Machado pondera, no entanto, que a interpretação sobre ainda precisa ser maturada. "Ainda não sabemos se vai ser só para armas ligadas à segurança nacional ou se na LC vão querer incluir todo tipo de arma, incluindo de uso pessoal", observou.

A Reforma Tributária foi aprovada na madrugada desta sexta-feira (7), mas ainda seguirá para a votação do Senado Federal.

O que avançou em relação à questão de gênero na Reforma Tributária?

Impostos menores ou isentos para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual.

O que retrocedeu em relação à questão de gênero na Reforma Tributária?

Exclusão de marcadores de gênero e de raça no cashback;

Inclusão dos bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional.

A Reforma Tributária foi aprovada na madrugada do dia 7 de julho de 2023 pela Câmara dos Deputados. O texto segue para o Senado. O objetivo da Reforma é simplificar o sistema tributário brasileiro. A Reforma Tributária vai unificar três impostos federais (IPI, PIS e Cofins), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS) em dois tributos diferentes: CBS (competência da União) e IBS (de estados e municípios). O novo modelo passará por uma transição para adaptação. Ele estará plenamente implementado, para todos os tributos, a partir de 2033. As mudanças se iniciam em 2026. Haverá um período de transição: IVA federal terá alíquota de 0,9% e o IVA estadual e municipal, de 0,1%. A Reforma aprovada cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. As alíquotas para os impostos federal, estadual e municipal sobre esses alimentos serão reduzidas a zero para os produtos da cesta. Caberá uma lei complementar para definir quais produtos farão parte da cesta básica. Será criado um sistema de cashback para as famílias de menor renda. O objetivo da medida é reduzir desigualdades de renda com a devolução de impostos para um público determinado.

