Preço do etanol sobe 23 centavos em 3 semanas e chega a R$ 4,878

O preço do etanol nos postos de combustíveis do Ceará tem subido constantemente nas últimas semanas. Entre os dias 16 e 22 de maio, o valor médio chegou a R$ 4,878 - aumento de 23 centavos em três semanas, conforme monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ainda na semana passada, o combustível tinha um preço mínimo no Estado de R$ 4,319, valor encontrado em estabelecimento em Fortaleza. Na ponta oposta, o litro do etanol pode chegar a custar R$ 5,459 também em postos da Capital.

O que explica as elevações

O consultor na área de petróleo e gás Bruno Iughetti explica que a entressafra na produção das usinas da região Centro-Sul está limitando a oferta do etanol no mercado, o que contribui para a elevação do preço final.

Outro fator que determina as recentes elevações é a alta das commodities, no caso, a do açúcar, cadeia ligada diretamente à produção do etanol.

Bruno Iughetti Consultor na área de petróleo e gás "A cotação no mercado internacional está muito atrativa. Com isso, as usinas preferem produzir um volume maior de açúcar em detrimento do etanol. Então, o produto chega ao consumidor final aos preços que estão anunciados, de praticamente R$ 5,00 a média"

Perspectivas

Iughetti aponta que, quando uma nova safra da cana-de-açúcar chegar e aumentar a oferta do produto no mercado interno, a tendência é que os preços reduzam. Isso só deve acontecer, no entanto, em cerca de dois meses.

"Até lá, é importante o consumidor verificar se o preço do álcool é mais conveniente que o da gasolina acompanhando a proporcionalidade de 70% do preço da gasolina", aconselha.

Na prática, se o preço do etanol for até 70% do valor da gasolina, ainda é mais vantajoso abastecer com etanol. Caso a proporção seja maior, o melhor é preferir a gasolina.

Também entre os dias 16 e 22 de maio, o preço médio da gasolina no Estado foi de R$ 5,716, segundo a ANP. Levando em consideração a média de valores tanto da gasolina quanto do etanol, a proporção entre os dois preços é de 85,33%.

