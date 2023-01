Preço da gasolina vai subir? Veja o que muda com a desoneração de impostos e o impacto na inflação

“Seria complicado iniciar o governo já aumentando os impostos e impactando o preço dos combustíveis, até porque entendo ser uma medida a ser pensada dentro de uma avaliação mais ampla”, diz.

Rochlin acrescenta que o novo presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), já anunciou uma revisão da política. Atualmente, a estatal utiliza o Preço de Paridade de Importação (PPI) para definir os valores.

Entram no cálculo: os custos do combustível no mercado internacional e do transporte. Entretanto, esses agentes sofrem influência direta da variação cambial e da cotação do barril de petróleo.