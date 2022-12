Jean Paul Prates é anunciado por Lula para ocupar a presidência da Petrobras

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (30), que irá indicar Jean Paul Prates (PT) para a presidência da Petrobras.

Após a indicação de Lula, o conselho de administração da Petrobrasdeve aprovar o nome de Jean Paul. Em anúncio nas redes sociais, Lula disse que o senador deve conduzir a estatal para um grande futuro.

Jean é senador pelo Rio Grande do Norte desde 2019, quando assumiu a vaga da governadora do RN Fátima Bezerra (PT). O possível presidente da estatal já participou da assessoria jurídica da Petrobras Internacional, no final da década de 1980.

Também no âmbito da energia, Jean já presidiu Sindicato da Empresas do Setor Energético do Rio Grande do Norte (SEERN) e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE).

Carioca, Jean Paul é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

O senador fundou o Centro de Estratégias em Energias e Recursos Naturais (Cerne), o principal fórum de debate em torno das políticas públicas sobre as energias renováveis, com foco na solar e na eólica. Ele fundou também uma consultoria brasileira especializada em petróleo.

O que Jean Paul Prates defende?

O nome do senador já estava sendo cogitado para o comando da Petrobras. Em entrevista concedidas à imprensa, Jean Paul disse que a estatal focará seus investimentos além da exploração de petróleo, para a área de refino e geração de energias renováveis.

Em outra declaração, sobre a política de preços da estatal, Jean Paul defendeu que o país deve aproveitar a autossuficiência na exploração do petróleo.

"Eu sempre tenho dito que política de combustíveis é um assunto de governo. Não quer dizer que ele seja intervencionista, mais ou menos. É um assunto de governo, ponto", disse à Folha de S. Paulo.

Prates integra a equipe de transição do futuro governo, coordenando o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele defende que a estatal diminua a distribuição de dividendos e reforçe o caixa, alavancando os investimentos.