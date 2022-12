Bolsonaro viaja com avião presidencial para os EUA perto do fim do mandato nesta sexta-feira (30)

Jair Bolsonaro (PL) deixou o Brasil nesta sexta-feira (30), mais precisamente às 14h02, no avião da Força Aérea Brasileira de Brasília (FAB). Rumo a Miami, nos Estados Unidos, ele saiu do país no último dia do próprio mandato na presidência.

Dessa forma, Bolsonaro não cumprirá o ritual de passagem da faixa presidencial durante a posse, que sacramenta a oficialização de Luiz Inácio Lula da Silva no cargo neste domingo (1º). Na solenidade de 2019, após ser eleito, Jair Bolsonaro recebeu a faixa do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Ainda nesta sexta, ele fez uma live criticando atos terroristas, citou uma tentativa de impedir o desenrolar político que culmina na saída dele do Planalto e chorou durante a transmissão.

Pela manhã, uma portaria do Diário Oficial da União (DOU) liberou equipe de segurança para uma missão nos Estados Unidos.

Ida aos Estados Unidos

A previsão é de que o voo de Bolsonaro pouse na cidade de Orlando, em Miami, pouco antes das 20h da sexta-feira (30). A decolagem da aeronave da FAB foi registrada às 14h02.

Na quinta (29), após rumores da viagem de Bolsonaro circularem nas publicações jornalísticas, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) entrou com representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo contra a ida do político ao exterior. Segundo ele, a partida configura desvio de finalidade, afrontando aos princípios norteadores da Administração Pública.

A portaria publicada no DOU liberou equipe para uma "agenda Internacional a realizar-se em Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023".