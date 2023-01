Preço da gasolina no Ceará é o mais caro do Brasil pela 5ª semana consecutiva

Pela quinta semana consecutiva, o Ceará registra o maior preço médio da gasolina de todo o Brasil. Entre a última segunda (22) e este sábado (28), o combustível foi vendido, em média, a R$ 5,56 no Estado, segundo a Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis.

O valor é R$ 0,04 maior que o da semana anterior, quando a média ficou em R$ 5,52.

Entre os 124 postos de combustíveis monitorados, o menor preço encontrado no Ceará foi de R$ 5,09, em Sobral, enquanto o maior chegou a R$ 5,88, em Fortaleza.

Confira o ranking do preço médio da gasolina nos municípios cearenses:

Fortaleza R$ 5,59 Itapipoca R$ 5,58 Limoeiro do Norte R$ 5,58 Quixadá R$ 5,58 Caucaia R$ 5,57 Maracanaú R$ 5,57 Canindé R$ 5,41 Crato R$ 5,39 Sobral R$ 5,11

Além do Ceará, também se destacaram pelos elevados preços de comercialização do combustível, os estados de Roraima (R$ 5,45), Bahia (R$ 5,43), Acre (R$ 5,25) e Tocantins (R$ 5,18).

Apesar de também possuírem valores altos, a diferença do preço médio do Ceará para o segundo lugar do ranking é de R$ 0,11.

Confira o ranking dos estados com a gasolina mais cara

Ceará R$ 5,56 Roraima R$ 5,45 Bahia R$ 5,43 Acre R$ 5,25 Tocantins R$ 5,18 Espírito Santo R$ 5,11 Rondônia R$ 5,10 Rio Grande do norte R$ 5,09 Santa Catarina R$ 5,09 Amazonas R$ 5,02

Na ponta oposta, o Amapá possui o preço médio da gasolina mais baixo da última semana. O litro do combustível estava sendo vendido a R$ 4,55. Já o menor valor encontrado entre todos os estabelecimentos foi registrado em São Paulo, no município de Ribeirão Preto.

