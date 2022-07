Preço da gasolina cai R$ 0,75 no Ceará; confira valores por cidade

Na semana em que começou a vigorar a redução de alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, o preço médio da gasolina apresentou redução de R$ 0,75 nas bombas no Ceará. É o que mostra o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Na semana entre 3 e 9 de julho, o preço médio do combustível no estado foi apurado em R$ 6,83. Nos sete dias anteriores, a gasolina estava custando, em média, R$ 7,58.

Para extrair a média, o órgão coletou dados em 199 estabelecimentos. A gasolina mais barata foi encontrada em Fortaleza, a R$ 6,19. Na noite da última sexta (9), entretanto, era possível encontrar o combustível sendo comercializado a R$ 6,09 em um posto localizado na Barão de Studart, na Capital.

Apesar da queda no preço médio, o valor máximo da gasolina no Estado se aproxima cada vez mais dos R$ 10. Enquanto no fim de junho o valor máximo encontrado pela ANP era R$ 8,39, no início de julho houve quem vendesse a gasolina a R$ 8,52.

Esse valor foi encontrado na cidade de Crateús, que historicamente apresenta os maiores preços para a gasolina do Ceará. Em Fortaleza, o preço médio ficou em R$ 6,70 na última semana, sendo a máxima R$ 7,59.

Veja o preço médio por cidade:

Canindé: R$ 7,17

Caucaia: R$ 6,73

Crateús: R$ 7,55

Crato: R$ 7,49

Fortaleza: R$ 6,70

Icó: R$ 7,49

Iguatu: R$ 7,30

Itapipoca: R$ 7,82

Juazeiro do Norte: R$ 7,10

Limoeiro do Norte: R$ 7,27

Maracanaú: R$ 6,44

Sobral: R$ 7,55

O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos-CE) havia previsto no início desta semana, quando a governadora Izolda Cela determinou o cumprimento da redução do ICMS no Estado, uma queda de R$ 0,60 a R$ 0,90 no preço da gasolina.