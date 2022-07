Gasolina deve ficar quase R$ 0,80 mais barata no Ceará e voltar ao patamar de R$ 5 por litro

O consumidor deverá sentir uma nova redução de preços nas bombas de combustíveis ainda nesta semana. Segundo cálculos do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos-CE), a gasolina deverá ter um desconto médio de R$ 0,79, podendo variar entre R$ 0,60 e R$ 0,90. Com o reajuste, a gasolina poderia voltar ao patamar de R$ 5.

A flutuação é reflexo da redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), determinada pela governadora Izolda Cela nesta segunda-feira (4).

Segundo o assessor econômico do Sindicado, Antônio José Costa, cada posto tem a própria dinâmica com fornecedores, então a variação de preços nas bombas deverá seguir os estoques de cada unidade. Contudo, ele projetou que os reajustes deverão chegar nos próximos 2 ou 3 dias.

Os postos menores, segundo Costa, poderão repassar esse desconto em até 24h, caso já tenham de renovar os estoques.

"Ainda cabe mais redução, sim, porque essa primeira queda foi relacionado aos impostos federais, quando tivemos redução de R$ 0,70 na gasolina e R$ 0,25 no etanol. Pode até acontecer de algum posto não baixar mais porque já havia baixado, mas devemos ter uma redução entre R$ 0,60 e R$ 0,90, com uma média de R$ 0,79", disse Antônio José.

O Sindipostos, no entanto, ainda não fez previsões sobre o reajuste do etanol.

Diesel

Apesar da redução esperada para a gasolina e o etanol, o diesel não deverá passar por uma redução de preço nas bombas. O assessor econômico do Sindipostos, contudo, destacou que o setor trabalha com a expectativa do lançamento de plano Federal de subsídio a caminhoneiros e taxistas, com o Governo fornecendo vales aos motoristas.

Último reajuste

No último sábado, o Diário do Nordeste já havia identificado vários postos vendendo o litro da gasolina comum a R$ 6,23. O número representou uma queda de R$ 0,30 em relação aos valores registrados anteriormente, quando algumas bombas pela Capital mostravam R$ 6,53.

Somando o novo desconto previsto para a gasolina, de R$ 0,79, o combustível, no Ceará, poderá custar entre R$ 5,44 e R$ 5,74.

De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina comum no Ceará está em R$ 7,575. Os dados são referentes à pesquisa feita entre os dias 26 de junho e 2 de julho de 2022.