Postos de Fortaleza já vendem gasolina comum a R$ 6,23; confira locais

Postos de combustíveis em Fortaleza continuam registrando queda nos preços. Na tarde deste sábado (2), equipe do Diário do Nordeste visitou diversos bairros da Capital e identificou postos vendendo o litro da gasolina comum a R$ 6,23.

Dentre esses estabelecimentos com preços promocionais estão o posto Bela Vista, localizado na avenida Barão de Studart, e o posto localizado na rua José Lourenço, esquina com a rua Torres Câmara.

Legenda: Preço abaixo do que vinha sendo praticado gera filas em postos neste sábado Foto: Thiago Gadelha

Gasolina no Ceará

Segundo levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 209 postos no Ceará, o preço médio da gasolina comum no Estado é de R$ 7,57 e o valor máximo chega a R$ 8,39. A pesquisa considera o período entre os dias 26 de junho a 2 de julho.

O município de Sobral apresentou o maior valor para o combustível (R$ 8,39), seguido de Itapipoca (R$ 8,20), Crateús (R$ 8,19) e Juazeiro do Norte (R$ 8,05).

Já Fortaleza registrou, na pesquisa da ANP, preço médio de R$ 7,57 e preço máximo de R$ 7,99.