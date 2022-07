Com atividades em várias frentes, veja como estão as obras da Transnordestina no Ceará

As obras da ferrovia Transnordestina estão a todo vapor e já contam com uma nova previsão de conclusão: dezembro de 2025. O empreendimento ainda deverá contar com a inauguração, no mesmo período, do Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) da empresa Nordeste Logística (Nelog), que integrará os modais aquaviário, rodoviário e ferroviário.

As perspectivas foram confirmadas pelo presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Coinfra), Heitor Studart.

Atualmente, os trechos entre as cidades de Trindade (PE) e Eliseu Martins (PI), com 300 km no total; Salgueiro (PE) e Milagres (CE); e Piquet Carneiro (CE) ao Porto do Pecém, estão sendo tocados separadamente e seguindo licitações próprias.

O trecho Trindade — Eliseu Martins já estaria com 50% das obras concluídas, segundo Studart. Já o segmento entre Salgueiro - Milagres estaria com obras entre as cidades de Missão Velha e Piquet Carneiro, com cerca de 200 km.

Depois de chegar em Piquet Carneiro, faltaria apenas finalizar as obras até o Porto do Pecém, que teria um total de 508 km de ferrovias. Esse último trecho, no entanto, deve ter o início das obras apenas no fim de 2023, com previsão de conclusão para dezembro de 2025.

Integração ao terminal

O projeto deverá, como havia sido previsto, integrar à rodovia ao TUP Nelog, por onde devem passar granéis sólidos, minérios de ferro, e commodities agrícolas em direção ao escoamento pelo Porto do Pecém.

Heitor Studart Presidente do Coinfra Só o terminal deverá incrementar em 600 navios por ano a movimentação no Porto do Pecém, segundo nossos estudos. Ainda temos a possibilidade de, ao se conectar com a Norte-Sul, poderemos escoar parte da soja que vem do Centro-Oeste, até porque parte já sai pelo Maranhão, mas não consegue escoar tudo"

Cronograma previsto

O presidente do Coinfra da Fiec ainda ressaltou que as obras do TUP Nelog deverão se iniciar em janeiro de 2023. A empresa está aguardando a liberação da licença ambiental, que deverá ser confirmada até dezembro deste ano.

Com a documentação consolidada, Heitor Studart afirmou que a intenção é que o TUP Nelog esteja pronto para operar no mesmo período da conclusão das obras da Transnordestina, em dezembro de 2025.

"O conselho da Fiec fez um debate técnico sobre a infraestrutura da Transnordestina e da Nelog e as coisas já estão bem encaminhadas na ferrovia. Para o Terminal, toda a parte de desapropriação e licenciamento já está resolvido", disse Heitor.