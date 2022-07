Quando o Auxílio Brasil de R$ 600 vai começar a ser pago?

O Auxílio Brasil de R$ 600 deve começar a ser pago em agosto, segundo informação dada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) durante apresentação do relatório da PEC que trata do aumento de R$ 200 no programa.

Atualmente, o benefício paga o valor mínimo de R$ 400 para 18,15 milhões de famílias em todo o País. Nesta sexta-feira (1º), o pagamento de junho será finalizado.

O texto da proposta também prevê a criação do "voucher caminhoneiro" de R$ 1 mil e do aumento do vale-gás de R$ 60 para R$ 120.

Caso ela passe, o pagamento deve começar no dia 1º de agosto, em cinco parcelas, indo até dezembro de 2022.

A fila de espera de beneficiários da medida emergencial é outro fator com expectativa na proposta. Segundo Fernando Bezerra Coelho, outras 1,6 milhão de famílias também devem ser cadastradas.

Custos

Para a União, a mudança também acarretará uma série de custos. O auxílio-gás demandará mais de R$ 1 bilhão extras, enquanto o Auxílio Brasil terá um gasto extra de R$ 26 bilhões.

O "voucher caminhoneiro" custará R$ 5,4 bilhões para o Governo. O benefício, informou o relator, atenderá apenas profissionais autônomos cadastrados em um registro nacional até 31 de maio deste ano.

