Pensou em alugar roupa de bebê, celular e jogos? Saiba como funciona o serviço por assinatura

Ter sempre uma roupa nova ou um celular novo em mãos é o sonho de consumo de muitas pessoas. Mas, será que é sempre preciso desembolsar altos valores para isso? A resposta para essa pergunta é não, já que existem os alugueis.

O aluguel de smartphones, por exemplo, pode ser uma boa opção tanto para empresas como para pessoas físicas, por conta do custo-benefício.

Além disso, nessa modalidade, não é preciso se preocupar em caso de roubo, furto ou danos, já que o contrato impõe a reposição imediata do produto nessas circunstâncias.

Já os aluguéis de roupa disponibilizam pacotes mensais para que o seu guarda-roupa sempre tenha uma nova peça. Vale lembrar que o empréstimo não é só roupa para adulto. As peças para bebês também podem ser alugadas em determinadas plataformas.

Os aluguéis de materiais estão cada vez mais comuns e a variedade só aumenta. Confira abaixo os serviços que você pode alugar em planos mensais, semestrais e anuais.

Aluguel de smartphone

Onde alugar um smartphone?

Existem plataformas que disponibilizam o serviço, como a Allugator. O banco Itaú também oferece um serviço de compra de iPhone que no final do contrato vigente a pessoa pode escolher devolvê-lo ou comprá-lo.

No caso do banco, tudo funciona pelos aplicativos da empresa. O valor do modelo escolhido é descontado na fatura do cartão de crédito sem juros.

Outra empresa do segmento é a Porto Seguro, que aluga celulares da Samsung desde fevereiro de 2021. Por enquanto, não há planos de oferecer outras marcas. O pagamento pode ser feito à vista ou no cartão de crédito em até 12 vezes.

Como faço para alugar um smartphone?

Basta acessar o site da plataforma de aluguel;

Escolher o item;

Escolher o plano;

Efetuar a contratação;

Receba o aparelho em casa, assim que sua documentação for aprovada;

O valor do pagamento anual pode ser quitado via boleto, à vista, PIX ou no cartão de crédito, em até 12 vezes.

Legenda: O aluguel de smatphone é um opção com um ótimo custo-benefício para o locatário Foto: Divulgação/Apple

Como funciona o aluguel?

No caso de um aluguel de smartphone, ao oferecer um plano de até 12 meses, o usuário poderá sempre ter em mãos a versão mais atualizada do seu dispositivo predileto, com um preço acessível. No plano anual, o cliente paga cerca de 35% do valor de varejo do aparelho.

No caso do iPhone 13 irá custar, conforme um dos quatro modelos escolhido, entre R$ 1,4 mil e R$ 6,5 mil, pela plataforma Allugator.

Já pela Porto Seguro, o aluguel do Galaxy S21 com 128 GB é parcelado em 12 mensalidades de R$ 199, com o seguro e a manutenção já incluídos.

Aluguel de roupas

Onde alugar roupas?

Um guarda-roupa compartilhado, é assim que a plataforma Roupateca se apresenta. O espaço é destinado aos interessados em consumir roupas por tempo determinado. Lá, você poderá escolher uma peça e ficar com ela por um mês. Na hora de devolver, a higienização da roupa é por conta da empresa.

Os planos variam de acordo com a quantidade de peça desejada, podendo ser de 1 a 5 peças. O valor mínimo do plano é R$ 160 por mês.

Já na UStyle, além de alugar, você tem a opção de comprar uma peça com um valor abaixo do mercado, como um bazar. No caso do aluguel, o plano BOX 1, fica a partir de R$ 299.

Como faço para alugar uma roupa?

Basta acessar o site da plataforma de aluguel;

Escolher o item;

Escolher o plano;

Efetuar a contratação;

Receba a roupa em casa;

O valor do pagamento anual pode ser quitado via boleto, à vista, PIX ou no cartão de crédito, em até 12 vezes.

Roupas para bebês

A plataforma Baby Quer disponibiliza o aluguel de roupas para bebês por assinatura. Inicialmente, você seleciona o plano que mais atende as suas necessidades e pode receber entre 14 ou 20 peças, novas e semi-novas. Os planos são a partir de R$ 188.

Aluguel de computadores e notebooks

Onde alugar um notebook ou computador?

Com o início do período de home office, os aluguéis de computadores e notebooks ficaram mais populares. O site Aluga.com disponibiliza notebooks, tablets e impressoras com planos semanais, mensais e anuais. O locatário escolhe o equipamento com as características desejadas. O aluguel ocorre com valores a partir de R$ 190 por mês.

Já a plataforma CSI Locações também oferta computadores para aluguel. Os valores do plano dependem da necessidade do locatário, por isso é necessário solicitar o orçamento no site.

Como faço para alugar uma notebook ou computador?

Acesse o site da plataforma de aluguel;

Escolha o item;

Escolha o plano;

Efetue a contratação;

Envie a documentação necessária;

Marque a data de retirada do equipamento.

Como funciona o aluguel?

O preço do aluguel de notebooks, computadores, tablets e impressoras é calculado de acordo com a configuração e quantidade equipamentos, assim como softwares adicionais como Office, Windows 10 Pro ou antivírus e o local de entrega.

Sendo assim, o custo individual de cada equipamento é menor para locações de contratos acima de 6 meses, e também para quantidades acima de 10 máquinas.

Aluguel de jogos de tabuleiro

Onde alugar um jogo de tabuleiro?

A plataforma Metropoly tem quase 1000 jogos à disposição para você animar sua festa ou confraternização com amigos e família. Os preços das peças são a partir de R$ 8 e você terá até 7 dias para jogar. Da mesma forma, o site Taberna disponibiliza os jogos para clientes em Fortaleza.

Como faço para alugar um jogo?

Acesse o site da plataforma de aluguel;

Escolha o item;

Preencha o formulário;

Efetue a contratação;

Receba o jogo em casa.

Como funciona o aluguel?

Os jogos locados através do site somente serão liberados após o envio dos documentos e assinatura do contrato de locação. Vale lembrar que o atraso na entrega implicará em multa diária conforme o valor de locação dos jogos atrasados.

Além disso, danos ao jogo que sejam decorrentes de mau uso gerarão multa de acordo com o valor de aquisição do jogo no mercado.

