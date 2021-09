Brasil tem o iPhone 13 mais caro do mundo; modelo pode custar até 14 salários mínimos

O consumidor brasileiro precisa desembolsar o equivalente a 14 salários mínimos para comprar a versão mais completa do iPhone 13 no País. Esse valor é o mais alto do produto em todo mundo, segundo levantamento feito pelo Nukeni, site do desenvolvedor japonês Jun Saito. As informações são do Estadão.

Lançado nessa terça-feira (14), o modelo iPhone 13 Pro Max , com 1.000 gigabytes, pode chegar a R$ 15,5 mil no Brasil. Nos Estados Unidos, o mesmo aparelho custa US$ 1,6 mil, enquanto no Canadá e no Japão, é vendido por US$ 1,7 mil.

Para calcular o preço final deste produto, leva-se em conta a política de tributação do país de comercialização Ao todo, há quatro modelos. São eles:

iPhone 13 mini;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.