iPhone 13 deve ser lançado nesta terça (14) em evento da Apple; saiba como assistir

O lançamento do novo iPhone deve ocorrer nesta terça-feira (14), em evento oficial na cidade de Cupertino, na Califórnia, e transmitido no site da Apple. Ao todo, quatro modelos devem ser revelados: o iPhone 13 mini, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max.

Além disso, a expectativa é de que a empresa também introduza os novos AirPods, um novo Apple Watch e um novo produto, que deve estar conectado à tecnologia de realidade aumentada.

O esperado é que os novos aparelhos da marca não apareçam com grandes mudanças de design. Ainda assim, também especula-se que um processador mais rápido deve ser incluído, a câmera deve surgir com uma melhora e a bateria deve ter mais autonomia.

Novo modelo

Ainda para o modelo, a Apple deve aumentar a taxa de atualização do painel do celular, passando de 60 Hz para 120 Hz, o que ajuda as imagens ficaram mais suaves e animações mais fluidas.

Além do sucessor do iPhone 12, a empresa também lançará uma nova geração do relógio Apple Watch, dos fones AirPods, este último sem atualização desde 2019, e dos MacBooks com processador M1 para ganho de velocidade.

O Apple Watch Series 7, que pode ser a nova geração de relógio inteligente da marca, aumentará de tamanho, saindo dos 40 mm e 44 mm para 41 mm e 45 mm.