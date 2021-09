Apple cria expectativa para lançamento do iPhone 13 na próxima semana

A Apple poderá anunciar na próxima semana o iPhone 13. Os rumores do lançamento da nova geração do celular surgiram após a empresa agendar para a terça-feira (14) um evento na sede dos Estados Unidos, assim como fez no iPhone 12 e do iOS 14 e 15.

Em convite enviado à imprensa, a Apple não informa detalhes sobre o que vai lançar, mas cita a frase "California streaming", em alusão à música "California Dreamin", do grupo norte-americano The Mamas e The Papas.

A informação é da coluna Tilt do portal Uol. Segundo a publicação, o iPhone 13 não terá grandes mudanças em termos visuais. Outra possibilidade é de que o celular poderá fazer ligações telefônicas por satélite, o que tira a necessidade das redes 2G, 3G, 4G e 5G.

Novidades

Ainda para o modelo, a Apple deve aumentar a taxa de atualização do painel do celular, passando de 60 Hz para 120 Hz, o que ajuda as imagens ficaram mais suaves e animações mais fluidas.

Além do sucessor do iPhone 12, a empresa também lançará uma nova geração do relógio Apple Watch, dos fones AirPods, este último sem atualização desde 2019, e dos MacBooks com processador M1 para ganho de velocidade.

O Apple Watch Series 7, que pode ser a nova geração de relógio inteligente da marca, aumentará de tamanho, saindo dos 40 mm e 44 mm para 41 mm e 45 mm.