Pagamento de auxílio de R$ 100 começa nesta terça-feira (6) em Fortaleza

O auxílio no valor de R$ 100 começou a ser pago, nesta terça-feira (6), em Fortaleza para feirantes, ambulantes, artesãos e empreendedores cadastrados nos projetos Meu Carrinho Empreendedor, Mulher Empreendedora e Meu Bairro Empreendedor. A proposta inicial é que o benefício dure dois meses.

"A previsão é para durar dois meses, mas a Prefeitura de Fortaleza vai dedicar o seu orçamento prioritariamente para quem precisa. Se precisar, nós vamos estender", afirmou o prefeito José Sarto Nogueira.

A ação social permite que empreendedores registrados na base de dados do Município — com cadastro ativo até 1º de março — possam ter condições mínimas de subsistência no período de calamidade pública, causado pela pandemia da Covid-19. Ao todo, 5.496 pessoas devem receber o auxílio financeiro de R$ 100.

Caso a pessoa que se encaixe no perfil esteja com os dados desatualizados, é possível atualizar através do site do programa. O beneficiário deverá apresentar cópia digital de documento de identificação (RG e CPF), além do comprovante de endereço atualizado. Todo o processo deve ser avaliado por uma comissão técnica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O repasse do auxílio em dinheiro será realizado por transferência ou ordem bancária realizada diretamente ao beneficiário.

Entrega de cestas básicas

A distribuição de cestas básicas para 15 mil beneficiários do Projeto Renda em Casa também iniciou nesta terça. A ação é destinada a taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, motoristas de transporte escolar, carroceiros, catadores de recicláveis e guias de turismo.

Os beneficiários estão sendo contatados pelas equipes da SDE através de telefonemas ou mensagens via WhatsApp. A entrega do material acontece em seis escolas da rede municipais de Fortaleza e a consulta pode ser feita no site do programa através do CPF cadastrado.

A SDE reforça que para evitar aglomeração, a entrega só será feita para pessoas cadastradas no dia e local agendados. Para receber a cesta, é necessário apresentar documento oficial com foto. O uso de máscara de proteção é obrigatório.

Legenda: Beneficiários do Projeto Renda em Casa começaram a receber os alimentos nesta terça-feira (6) Foto: divulgação

Beneficiários do programa Bolsa Família que não possuem alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino também estão recebendo alimentos da Prefeitura de Fortaleza. A distribuição das cestas teve início nesta segunda-feira (5).

Para dúvidas e esclarecimentos está sendo disponibilizado o e-mail: rendaemcasa@sde.fortaleza.ce.gov.br e o telefone 0800 081 4141.