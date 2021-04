Começa nesta segunda (5) a distribuição de 126 mil cestas básicas em Fortaleza; veja calendário

A primeira etapa da distribuição de cestas básica a serem destinadas aos beneficiários do programa Bolsa Família que não possuem alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino começou nesta segunda-feira (5/4), em Fortaleza. Os mantimentos também serão concedidos nos próximos meses de maio e junho.

Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), 126 mil famílias serão atendidas. A entrega da primeira cesta segue até o próximo dia 10 de abril, em 54 locais, sendo 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e 27 escolas municipais.

Aqueles que se enquadram no perfil serão contatados pela SDHDS, por meio da base de dados do Cadastro Único. Caso o beneficiário não esteja com os dados atualizados ou não tenha recebido ligação, é possível ligar para o número 156 ou acessar este link (https://central156.fortaleza.ce.gov.br/cestabasica/) e informar o NIS ou CPF para receber as informações de data e local de recebimento do benefício.

Ao recebê-lo, é necessária a apresentação de documento oficial com foto. Os alimentos serão entregues somente nos dias e locais previamente agendados. Para evitar aglomerações, a pessoa deverá cumprir os detalhes da confirmação, conforme explica o titular da SDHDS, Cláudio Pinho.

“É imprescindível que o cronograma estabelecido seja cumprido para evitar aglomerações, filas e exposições desnecessárias. Todas as cestas anunciadas já estão asseguradas e disponíveis para serem entregues. Todas as pessoas agendadas terão acesso ao benefício de forma organizada. O beneficiário deverá comparecer à unidade para a qual foi designado, inclusive, usando máscara e respeitando o distanciamento social. Assim, irá receber o alimento e também se sentirá segura”, informa.

Segundo a pasta, as famílias que possuem alunos na rede municipal já receberam ou estão recebendo os mantimentos via Secretaria Municipal da Educação.

As datas de entrega foram divididas de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários, conforme o calendário abaixo:

05 de abril - nascidos em janeiro e fevereiro

06 de abril - nascidos em março e abril

07 de abril - nascidos em maio e junho

08 de abril - nascidos em julho e agosto

09 de abril - nascidos em setembro e outubro

10 de abril - nascidos em novembro e dezembro

A cesta distribuída possui 15 itens:

3 kgs de arroz

2 kgs de açúcar

1 kg de feijão

1 kg de farinha

1 pacote de café (250g)

1 pacote de biscoito (400g)

1 pacote de leite (200g)

1 pacote de macarrão (500g)

1 kg de sal

2 latas de sardinhas (125g)

1 pacote de flocão de milho (500g)

Primeiro dia de entrega

Na manhã desta segunda-feira (5), o prefeito José Sarto (PDT) participou da entrega. "Esta ajuda irá minimizar o sofrimento de quem está passando por dificuldades neste momento de pandemia", disse.

De acordo com o gestor, a ação integra o Programa Fortaleza por Todos, pacote de ações de proteção social destinado à população mais vulnerável da Capital como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e que conta com investimento de cerca de R$ 31 milhões.

"Vamos contemplar cerca de 392 mil pessoas por meio da proteção social e do acolhimento alimentar. Na nossa gestão, é prioridade proteger a vida e a segurança da população mais carente de Fortaleza”, assegurou.

