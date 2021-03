Sarto anuncia auxílio emergencial para população vulnerável e trabalhadores da cultura em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), anunciou um pacote de medidas para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o enfrentamento da Covid-19. Entre as ações, está o pagamento de auxílio emergencial de R$ 100 por dois meses para 5.496 feirantes, ambulantes e artesãos. Além disso, 3.729 trabalhadores da área da cultura receberão o benefício no mesmo valor por 60 dias.

Empreendedores cadastrados nos projetos Meu Carrinho Empreendedor, Mulher Empreendedora e Meu Bairro Empreendedor, além de outros programas municipais, estão aptos a receber o auxílio.

A Prefeitura ainda distribuirá 30 mil cestas básicas para motoristas de aplicativo, mototaxistas, taxistas, motoristas de transporte escolar, catadores e carroceiros.

O Cartão Missão Infância, que atualmente é de R$ 50 e beneficia 6 mil pessoas, passará a ser de R$ 100 por três meses.

As medidas que necessitam de aprovação legislativa serão enviadas ainda nesta quinta-feira (11) para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Pelo menos 392 mil pessoas serão beneficiadas com esse pacote de proteção social. No total, mais de R$ 31 milhões serão investidos para auxiliar essa população durante o período de agravamento da pandemia. Ações foram anunciadas pelo chefe do executivo municipal em live nas redes sociais na tarde desta quinta.

Confira as medidas

Auxílio emergencial por 2 meses para 5.496 pessoas

Distribuição de 30 mil cestas básicas por 2 meses para motoristas de aplicativo, táxi e motoristas de transporte escolar, além de carroceiros

Auxílio emergencial de R$ 100 por dois meses para a área cultura, que beneficiará 3.729 pessoas

Aumentar o valor do cartão Missão Infância de R$ 50 para R$ 100 por três meses

Bolsa Família: entrega de cestas básicas para beneficiar 108 mil pessoas cadastradas que não recebem nenhum tipo de benefício por três meses

Distribuição de kits de alimentação para 239 mil alunos matriculados na rede pública municipal

Entrega diária de mil quentinhas e 400 sopas pelo Programa Restaurante Popular para pessoas em situação de rua e vulneráveis pelos próximos quatro meses

Disponibilização de locais de banho e dormitórios para pessoas em situação de rua

Manutenção de três novos abrigos com 40 vagas para atendimento de crianças e adolescentes, pelo período de 12 meses

Auxílios

O pagamento do auxílio emergencial para empreendedores é parte do Projeto Renda em Casa. Cadastro deve ser anunciado após aprovação do Legislativo.

O benefício para profissionais do setor cultural atingidos pelas consequências da pandemia será concedido pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) e atingirá 35.496 pessoas. Inscrição também deve ser formalizada nos próximos dias. O investimento é de R$ 745.800.

"São medidas de proteção para a população que mais precisa em Fortaleza, ações para dar mais segurança àquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Temos tido o cuidado de estudar, de pesquisar. Sei que tem muita gente que está precisando, mas estamos fazendo o que é possível. Nosso compromisso é com a vida, é com a saúde, com o cuidado. O orçamento da Prefeitura será prioritário para aqueles que mais precisam", pontua o prefeito Sarto.

Investimentos

Somente na distribuição de cestas básicas para os cadastrados no Bolsa Família, a Prefeitura investirá R$ 11,5 milhões. Com a distribuição de kits de alimentação para alunos da rede municipal, projeto já em execução, são investidos R$ 9 milhões no benefício, que é mantido nos meses em que não há aula presencial.