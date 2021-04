Primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial gera filas em agências da Caixa em Fortaleza

Com o início do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, nesta terça-feira (6), foi registrado nesta manhã longas filas ao lado de fora das agências da Caixa Econômica Federal em Fortaleza. Troca da senha do login do usuário, dificuldade em acessar o Caixa Tem e instabilidade no aplicativo foram alguns dos motivos relatados pelas pessoas que aguardavam o atendimento nas unidades.

"Cheguei aqui era ainda 5 horas da manhã. Estou aqui porque não está abrindo o Caixa Tem. A gente vai acessar e diz assim: 'compareça à Caixa'. Então tive que vir", justificou a costureira Maria Auxiliadora Fernandes que aguardava atendimento na agência localizada na avenida Francisco Sá.

As unidades no bairro Jacarecanga e da avenida João Pessoa, no bairro Parangaba, foram algumas das que registravam aglomeração nesta manhã.

Foto: Fabiane de Paula

Os beneficiários que recebem o auxílio nesta terça-feira são os nascidos em janeiro. Esta primeira etapa de pagamento é destinada a quem faz parte do Cadastro Único, os trabalhadores informais e os microempreendedores individuais (MEIs) inscritos por meio do site e do aplicativo Caixa Tem.

Vale lembrar que o programa social segue a mesma regra do ano passado: primeiro o dinheiro estará disponível apenas para movimentação digital e, posteriormente, será liberado o saque.

Os pagamentos seguem mais uma vez as datas de nascimento dos beneficiários.

A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal sobre o assunto e, até publicação desta matéria, não havia recebido resposta.

Confira calendário de pagamentos do auxílio