Saiba quem devem ser os primeiros a receber o auxílio emergencial

Embora o calendário de pagamentos do auxílio emergencial só deva ser conhecido após a publicação da Medida Provisória (MP) com os detalhes sobre a nova rodada do benefício, os primeiros a receber as parcelas em 2021 deverão ser os trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Ministério da Cidadania.

Logo em seguida, será a vez dos trabalhadores informais que já receberam o benefício em 2020 e possuem cadastro no aplicativo Caixa Tem; e, por último, as famílias incluídas do Bolsa Família, que devem começar a receber no dia 16 de abril. As informações são dos jornais O Globo e Extra.

O pagamento deverá começar na primeira semana de abril e se estender até o fim de agosto.

O Cadastro Único é um instrumento para identificar as condições sociais e econômicas de famílias de baixa renda no país. Além disso, permite o acesso aos diversos programas sociais promovidos pelo Governo Federal, tal como Bolsa Família e o auxílio emergencial.

Quais serão os valores?

De acordo com o Governo Federal, após a promulgação da PEC que libera o benefício, as parcelas do auxílio emergencial serão menores que as pagas no ano passado, durante primeira onda da pandemia do novo coronavírus. Segundo Guedes, os valores da nova rodada serão de R$ 150 a R$ 375, sendo, em média, R$ 250. Segundo ele, a distribuição será feita da seguinte forma:

Para a família monoparental chefiada por mulher: R$ 375;

Casal: R$ 250;

Homem sozinho: R$ 150.

Quando o auxílio começa a ser pago?

O benefício deve começar a ser pago apenas a partir de abril. Serão quatro parcelas, entre abril e julho, podendo chegar também a agosto. Os detalhes serão divulgados em Medida Provisória a ser editada pelo Governo Federal.

Veja o passo a passo para atualizar o cadastro no Caixa Tem

Veja o calendário para atualização dos dados

A PARTIR DE:

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como fazer a atualização?

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

Posso deixar de receber se não atualizar o cadastro?

A Caixa Econômica Federal informou que a atualização cadastral não é obrigatória e nem será um impedimento para o recebimento de benefícios, como o auxílio emergencial 2021 e o Bolsa Família.

O processo é apenas uma forma de aumentar a segurança dos usuários e evitar tentativas de fraudes. Portanto, quem não conseguir atualizar o cadastro continuará recebendo os benefícios a que tem direito.

Documentos necessários

CNH ou RG

Comprovante de residência

Foto do beneficiário com um dos documentos