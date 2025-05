Como vender na Amazon Brasil: guia completo para começar e crescer no marketplace

A Amazon Brasil tem registrado um crescimento expressivo no número de vendedores em seu marketplace, atraindo principalmente pequenos e médios empreendedores. Se você está considerando ingressar nesse canal de vendas, é essencial compreender os passos necessários para iniciar e as particularidades do processo.

1. Escolha o plano de vendas adequado

A Amazon oferece dois planos para vendedores:

• Plano Individual: Indicado para quem pretende vender até 10 itens por mês. Não há cobrança de mensalidade, mas é cobrada uma taxa de R$ 2,00 por item vendido, além da comissão sobre a venda.

• Plano Profissional: Recomendado para quem planeja vender mais de 10 itens mensais. Possui uma mensalidade de R$ 19,00, que atualmente está isenta por 12 meses. Neste plano, não há a taxa de R$ 2,00 por item, apenas a comissão sobre a venda.

Ambos os planos permitem o cadastro como pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).

2. Faça o cadastro no Seller Central

Para começar a vender, é necessário criar uma conta no Seller Central, a plataforma de gerenciamento de vendas da Amazon. Durante o cadastro, serão solicitadas informações como:

• Nome completo ou razão social

• Endereço comercial

• Documento de identificação (RG, CNH ou passaporte)

• CPF ou CNPJ

• Dados bancários

• Cartão de crédito ou débito válido

Além disso, será necessário fornecer comprovantes de residência e bancário emitidos nos últimos 90 dias.

3. Configure sua conta e cadastre produtos

Após a aprovação do cadastro, acesse o Seller Central para configurar sua conta:

• Defina as informações fiscais e de envio

• Configure políticas de devolução

• Adicione produtos ao seu catálogo

Para cadastrar produtos, você pode:

• Adicionar manualmente, ideal para poucos itens

• Utilizar planilhas para upload em massa (disponível no plano profissional)

• Integrar com plataformas de e-commerce, como a Nuvemshop, para sincronização automática

4. Compreenda as comissões e custos adicionais

A Amazon cobra uma comissão sobre cada venda, que varia entre 8% e 15%, dependendo da categoria do produto. Por exemplo:

• Livros: 15%

• Eletrônicos: 13%

• Alimentos e bebidas: 9%

Além disso, é importante considerar os custos de envio, que podem ser gerenciados pelo próprio vendedor ou utilizando serviços como o FBA (Fulfillment by Amazon), onde a Amazon cuida do armazenamento e entrega dos produtos.

5. Gerencie suas vendas e desempenho

No Seller Central, você pode:

• Acompanhar pedidos e entregas

• Gerenciar estoque e preços

• Analisar relatórios de vendas

• Responder a mensagens de clientes

• Monitorar métricas de desempenho, como avaliações e taxas de devolução

A plataforma também oferece acesso à Seller University, com tutoriais e treinamentos para aprimorar suas habilidades como vendedor.

6. Considere as categorias com restrições

Algumas categorias de produtos na Amazon exigem aprovação prévia para venda, como: 

• Produtos para bebês

• Beleza

• Alimentos e bebidas

• Saúde e cuidados pessoais

• Brinquedos e jogos

É importante verificar as políticas da Amazon para cada categoria antes de listar seus produtos.

Conclusão

Vender na Amazon Brasil pode ser uma excelente oportunidade para expandir os negócios no comércio eletrônico. Com um processo de cadastro acessível e ferramentas de gerenciamento robustas, a plataforma oferece recursos valiosos para empreendedores de diversos portes. No entanto, é fundamental compreender os custos envolvidos e as políticas da Amazon para garantir uma operação eficiente e lucrativa.

Para mais informações e para iniciar seu cadastro, acesse: https://venda.amazon.com.br