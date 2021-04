Caixa Tem apresenta instabilidade no 1º dia de pagamento do auxílio emergencial 2021

Com o início do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, usuários reclamam de instabilidade no site e no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Alguns enfrentam dificuldades, desde o fim de semana, para acessar o sistema, informações de conta e realizar transações no internet banking e também no aplicativo Caixa Tem.

Tô nervosa já, não tô mas conseguindo entra no meu caixa tem q isso Deus 🤦‍♀️ — 𝒢 𝒪𝑙𝑖𝑣𝑒𝑖𝑟𝑎 💥 (@geisinhasilv) April 6, 2021

Além disso, problemas com login e senha têm sido relatados. Segundo os usuários, após erro na autenticação do login, o acesso fica bloqueado, sendo necessário entrar em contato com a central de atendimento da Caixa.

N entendo pq n liberou o acesso no caixa tem se eu fui aprovada. Mais alguem assim ? #auxilioemergencial — Bruna (@_opsbrun) April 6, 2021

A reportagem acionou a Caixa, mas ainda não obteve resposta.

Instabilidades no sistema são recorrentes

Novamente, os usuários têm ido às redes sociais para se queixar do problema. Durante a atualização cadastral, do dia 14 a 31 de março, foram relatadas dificuldades no preenchimento do formulário. Uma tela branca aparecia, junto com um pop-up alertando que as informações não foram carregadas.

Já no dia 1º de março, segundo o site Downtetector, milhares de usuários reportaram problemas ao tentar acessar os serviços online do banco. O problema perdurou por uma semana e muitos clientes nem sequer conseguiram entrar na conta ou fazer pagamentos e transferências.

Atualização cadastral está suspensa até maio

A atualização cadastral do Caixa Tem ficará suspensa até maio. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

De acordo com o banco, o procedimento tinha como objetivo garantir maior segurança de dados dos usuários e evitar fraudes. O beneficiário que não tenha feito a atualização, no entanto, não será penalizado com a suspensão do auxílio, caso tenha direito.

A atualização do Caixa Tem era realizada de acordo com o mês de aniversário do usuário, através de um calendário escalonado divulgado pela Caixa.

Como saber se terei direito ao auxílio emergencial?

Os trabalhadores podem consultar se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial. A consulta poderá ser feita no site da Dataprev ou na Caixa Econômica

O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Valores do auxílio emergencial 2021

O governo vai considerar a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Confira abaixo as novas faixas de pagamento:

Auxílio emergencial de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 175: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

Critérios de renda familiar

Assim como no ano passado, os critérios de renda familiar por pessoa ficam entre meio salário mínimo (R$ 550) até três salários mínimos (R$ 3,3 mil) no total, somando as rendas de todos os membros da família.

Quem tem direito a receber?

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social

​Trabalhador informal.

Trabalhadores informais que receberam o benefício em 2020 deverão ter acesso novamente às parcelas, mas, desta vez, só uma pessoa por família está apta.

Não podem receber o auxílio:

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Bolsistas, estagiários, residentes médicos ou residentes multiprofissionais;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020.

Quantas parcelas serão pagas?

Os valores serão pagos em quatro parcelas, entre abril e julho.