Onde a cerveja é mais barata em Fortaleza? Compare preços de supermercados e atacarejos

A cerveja não passou incólume pelo movimento generalizado de alta nos preços e ficou mais cara em 2022 no Ceará. Diante disso, pesquisar se torna estratégia ainda mais importante para garantir que a bebida não vai ter que sair da lista de compras.

Um levantamento da InfoMarket, especializada em inteligência de mercado, mostra que a diferença de preços entre os supermercados e atacarejos, no caso do produto, não é tão grande: os supermercados possuem preços, em média, 2% menores em relação aos atacarejos.

O levantamento considera os preços praticados no primeiro semestre deste ano por 28 lojas, entre supermercados e atacarejos de Fortaleza.

Mas alguns produtos específicos, porém, apresentam preços um pouco mais vantajosos nos atacarejos em relação aos supermercados. Sabendo dessas vantagens, o consumidor pode se organizar para aproveitar as melhores oportunidades de acordo com os próprios gostos.

O preço médio da Itaipava (lata 269ml) nos atacarejos ficou 8% abaixo do preço médio encontrado nos supermercados. Enquanto na primeira categoria de estabelecimento o valor era R$ 2,07, no segundo era R$ 2,24.

A diferença pode não parecer tão grande a primeira vista, mas se o consumidor compra 15 latas (que é a quantidade que normalmente vem em um fardo), pode economizar R$ 2,55 - ou comprar uma cerveja a mais.

Considerando um consumo de dois fardos em um mês (economia de R$ 5,10) por um período de um semestre, o consumidor pode economizar R$ 30,60 com a cerveja, caso opte pelo atacarejo.

Já a Stella Artois (long neck 330ml) foi vista por um preço menor nos supermercados. Enquanto nos atacarejos a média de preços era R$ 5,47, nos supermercados a média era R$ 5,22.

Comprando doze unidades, a economia é de R$ 3. Se o consumidor comprar 24 unidades em um mês, a economia de R$ 6 é o suficiente para mais uma unidade. Em um semestre, são R$ 36 economizados, caso o consumidor opte pelo supermercado.

Onde subiu mais?

Ainda de acordo com a pesquisa, a cerveja ficou 28% mais cara nos atacarejos, comparando o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021. Nos supermercados, o aumento foi de 25%.

O item que apresentou a maior elevação de preços no atacarejo foi a Skol Beats Senses (lata 269ml). No primeiro semestre de 2021, o item custava R$ 3,99 nos atacarejos. Em igual período deste ano, passou para R$ 5,41, indicando uma variação de 36%.

O produto também apresentou alta expressiva nos supermercados (24%), mas a Stella Artois (long neck 330ml) foi a maior alta de preços nos supermercados entre 2021 e 2022 (25%). O item custava R$ 4,19 no início do ano passado e, no início deste ano, passou para R$ 5,22.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE