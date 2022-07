Supermercado ou atacarejo? Veja onde o leite é mais barato em Fortaleza

O leite se tornou o vilão da cesta de alimentos do consumidor e, para garantir o melhor preço do produto, a palavra de ordem é pesquisar. Um estudo feito em 58 estabelecimentos de Fortaleza mostra que, no caso de alguns rótulos, vale mais a pena comprar nos atacarejos. Outras marcas, porém são mais baratas nos supermercados.

De acordo com levantamento feito pela InfoMarket a pedido do Diário do Nordeste, as diferenças mais expressivas entre os supermercados e os atacarejos estão no leite em pó. Considerando os valores médios do primeiro semestre deste ano, o consumidor que comprar o Leite em Pó Ninho Integral (sachê 800g) pode economizar R$ 2,34 se optar pelo supermercado do lugar do atacarejo.

A diferença pode não parecer tão grande à primeira vista, mas em um ano a economia chega a R$ 28,08 - quantia que dá para comprar uma unidade do produto em um supermercado, considerando o preço da pesquisa.

Outros rótulos de leite em pó também apresentam preços mais baratos nos supermercados em relação aos atacarejos, com diferença de R$ 2,22 e R$ 2,04.

Outras marcas de leite em pó apresentaram preço médio mais barato nos atacarejos em relação aos supermercados, a exemplo do Leite em Pó Integral Betânia (200g), cuja diferença é de R$ 0,11.

Veja a lista completa dos produtos

Leite longa vida

A pesquisa levantou, além do leite em pó, os preços do leite longa vida. Dos seis rótulos analisados entre janeiro e junho de 2022, todos acabam saindo mais barato no atacarejo. No caso do Leite Longa Vida Piracanjuba Zero Lactose 1L, a diferença de preços entre o atacarejo (R$ 5,95) e o supermercado (R$ 6,71) é de 22%.

Considerando a média dos preços do leite longa vida, comprar nos atacarejos sai 8% mais barato do que o consumo em supermercados de Fortaleza.

Composto lácteo

Opção para substituir o leite, o composto lácteo também faz parte do levantamento feito pela InfoMarket, que pesquisou a média de preços de duas marcas que fabricam o produto.

O composto lácteo Itambé Precioso Sache (200g) sai apenas R$ 0,05 mais barato nos atacarejos (R$ 5,05) em relação aos supermercados (R$ 5,10). Já o composto Ninho Zero Lactose (lata de 380g) permite uma economia maior, de R$ 1,43, se comprado no supermercado.

