Novo decreto no Ceará amplia horário do comércio nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral

O governador Camilo Santana anunciou que novo decreto vai ampliar o horário de funcionamento das atividades econômicas, como comércio e restaurantes, nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral. As demais regiões ficarão com as medidas atualmente em vigor, devido à preocupação com os números da Covid-19.

Anúncio foi realizado em live na noite desta sexta-feira (14). Apesar da diminuição geral de casos e óbitos no Estado, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu regionalizar a flexibilização por segurança.

O decreto anunciado vale a partir da próxima segunda-feira (17).

NOVOS HORÁRIOS PARA AS REGIÕES DE FORTALEZA E SOBRAL

Valem a partir de segunda (17), todos os dias da semana

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h

O novo decreto autoriza ainda a prática de esportes individuais e funcionamento de clubes e areninhas. Para escolas e instituições de ensino superior, serão permitidas aulas práticas e atividades extracurriculares.

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO DE FORTALEZA:

Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO DE SOBRAL:

Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croata, Cruz, Forquilha, Frecheirinha, Granja, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa do Ceará

Indicadores da Covid-19 em redução

"Há uma tendência de redução de óbitos. Isso é bom, mas significa que temos que manter essas medidas anunciadas pelo comitê com muita responsabilidade. Depende da colaboração de todos", pontuou, durante o anúncio, o secretário da Saúde, Dr. Cabeto.

VEJA O ANÚNCIO:

Decreto anterior

Após alguns relaxamentos no isolamento social, na semana passada, o Governo havia recuado da ampliação do horário das atividades.

Conforme o governador, o motivo foi a preocupação com a alta positividade de exames que diagnosticam a Covid-19, indicando que circulação viral ainda está disseminada em todo o território do Estado. Com isso, não houve mudanças no texto, que vale até este domingo (16).

Anunciado em 30 de abril, o decreto em vigor permitiu a abertura das atividades econômicas e religiosas nos fins de semana no Ceará.