Comércio e restaurantes otimistas sobre ampliação de horário em novo decreto do Ceará

O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus realizou reunião virtual no início da tarde desta quinta-feira (13) para analisar a evolução dos indicadores sanitários, que apontam para uma melhora. Com o quadro de contaminação mais brando, comércio e restaurantes veem cenário propício para o aumento do horário de funcionamento a partir da próxima semana.

Amanhã (14) à tarde deve haver reunião para avaliar o novo decreto de isolamento social do Ceará. No entanto, não há confirmação por parte do Estado sobre o anúncio. Nas últimas ocasiões, o governador Camilo Santana oficializou a decisão algumas vezes na sexta-feira e outras, no sábado.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante, aponta que a reunião de hoje "foi esclarecedora" e que, com a baixa dos índices de contaminação e de mortes, o setor fica na expectativa do avanço da flexibilização.

Assis Cavalcante Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) "As lojas de rua estão fechando às 16h, a indústria às 17h e os shoppings às 18h. São apenas três horas para a saída de todo mundo. Isso está causando aglomerações nas paradas de ônibus e nos próprios ônibus".

Proposta do comércio

Cavalcante revela que, ainda na semana passada, foi apresentada ao Comitê uma proposta para que o funcionamento das lojas de rua seja estendido até as 18h e que os shoppings permaneçam abertos até as 22h.

Realizamos neste momento a 41ª reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que reúne 30 órgãos e instituições cearenses. Apresentamos os indicadores em todo o estado e as ações que temos realizado no combate à Covid... pic.twitter.com/ECRS5jfpqu — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 13, 2021

O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola, reforça que os números apresentados indicam uma situação de queda nos indicadores de saúde.

"Esse equilíbrio dos números faz com que a gente se alegre e possa voltar à nossa linha de ampliação para abertura do comércio. Encaminhamos na semana passada uma proposta de flexibilização e o governador prometeu avaliar amanhã e já divulgar o que ficar decidido. Nossa esperança é que devemos ter ampliação, mas ainda não sabemos em que patamar", pontua.

Ele detalha que a sugestão encaminhada pela entidade é para que o funcionamento das lojas de rua passe a ser de 9h às 19h, dos shoppings de 12h às 22h e dos restaurantes também até às 22h.

Maurício Filizola Vice-presidente da Fecomércio-CE "O que a gente sempre procura argumentar é que quando se tem um horário extensivo, se consegue diluir esse público que procura o comércio de forma mais harmônica, sem concentrar num só horário a entrada e saída de pessoas".

Restaurantes

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Taiene Righetto, indica que a expectativa é realmente de um avanço do plano de retomada, permitindo o funcionamento do setor no período noturno, que concentra cerca de 80% dos estabelecimentos.

O pedido do segmento é que o atendimento ao público seja estendido até as 23h. "Até agora, os índices deram uma boa melhorada geral, tanto na ocupação de leitos quanto na contaminação e mortes. Não foi falado se vai ser flexibilizado, mas é muito provável que tenhamos. Só não sei se vão atender o nosso pedido para o horário noturno", indica.

Ele lembra que o setor está há cerca de um mês na mesma fase do plano de retomada, sem novos avanços, o que configuraria uma reabertura bem mais lenta que a do ano passado.

"Se for comparar com o ano passado, agora já estaríamos funcionando até as 23h. Não estão usando mesmos critérios. Estamos bem mais apetados", afirma o presidente da Abrasel.

Indicadores sanitários

Conforme publicação do governador Camilo Santana nas redes sociais, a média móvel de óbitos por covid-19 em Fortaleza ficou em 15,4 mortes nesta quarta-feira (12), de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Já o percentual de testes positivos na Capital na última semana apresentou leve alta e chegou a 48,3%, contra 45,9% da semana anterior. Apesar da elevação, o número total de testes caiu drasticamente de 3,2 mil para 1,1 mil.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios