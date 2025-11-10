Normatel Home Center lança Qualiz, marca própria de metais e acessórios

Em busca de oferecer ao mercado produtos com design moderno, custo-benefício atrativo e com materiais de alta qualidade, a Normatel Home Center lança sua nova marca de metais e acessórios, a Qualiz.

A linha chega ao mercado com ampla variedade de metais e acessórios para banheiro, cozinha e área de serviço, como forma de ampliar o leque de materiais disponibilizados pela Normatel.

A iniciativa foi lançada em um evento especial para o mercado, realizado na última quinta-feira (6). “Nós estamos iniciando o trabalho com a marca própria Normatel e esse evento é para mostrar e trazer a equipe de vendas para a mesma página, entenderem o conceito e mostrar a estratégia”, explica Antônio Mello Junior, diretor comercial da Normatel Home Center.

Legenda: Evento de lançamento da marca Qualiz Foto: JCD Produções

O foco da Qualiz será em unir qualidade, praticidade e estilo em produtos que atendam às necessidades dos consumidores, seja em projetos de construção, reforma ou atualização de ambientes.

A nova marca já está disponível em todas as lojas físicas da Normatel Home Center e também no e-commerce da empresa.

