Mega-Sena 2898 pode sortear R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (7); veja como apostar

Apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela Internet até as 19h do dia do sorteio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
mega-sena
Legenda: A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50
Foto: Thiago Gadelha

O concurso 2898 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (7), às 20h, em São Paulo. É possível acompanhar a loteria ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. O prêmio estimado é R$ 3,5 milhões. 

Na última terça-feira (5), uma aposta única de Barra do São Francisco, no Espírito Santo, acertou sozinha os números do concurso 2897 e levou o último prêmio acumulado de mais de R$ 99 milhões.

Confira o resultado do último concurso da Mega-Sena

  • 01-06-24-27-28-57

Resumo do sorteio

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 99.592.255,98

5 acertos
117 apostas ganhadoras, R$ 36.347,56

4 acertos
7.644 apostas ganhadoras, R$ 917,04

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

