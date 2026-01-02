Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e repassa R$ 1,1 bilhão a programas sociais

A Mega da Virada 2025 bateu recorde de arrecadação ao somar R$ 3,05 bilhões e vai garantir o repasse de R$ 1,1 bilhão para programas do governo federal.

O valor, administrado pela Caixa Loterias, será direcionado a áreas como seguridade social, segurança pública, esporte e cultura, fortalecendo o financiamento de políticas públicas.

O concurso também transformou seis apostas em novas milionárias, com prêmio individual de R$ 181,8 milhões. Os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Três apostas vencedoras foram registradas em lotéricas de Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB) e Franco da Rocha (SP), enquanto as outras três foram feitas pelos canais eletrônicos da Caixa.

O prêmio estimado em R$ 1,09 bilhão provocou um movimento excepcional nos canais do banco e acabou forçando o adiamento do sorteio, inicialmente marcado para a noite de 31 de dezembro, para a manhã de 1º de janeiro de 2026.

Ao todo, foram registradas 112 milhões de apostas, sendo mais de 30 milhões apenas no último dia do ano.

Do total arrecadado, R$ 528 milhões serão destinados à seguridade social, R$ 299 milhões à segurança pública, R$ 215 milhões ao esporte e R$ 88 milhões à cultura.