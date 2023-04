Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, neste domingo (30), o aumento do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado nesta segunda-feira (1º), Lula fez pronunciamento às 20h na cadeia nacional de TV e rádio.

Conforme o presidente, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320. O montante, que já havia sido anunciado pela equipe do petista, deve entrar em vigor já na segunda-feira (1º).

Atualmente, a Constituição estabelece que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação do ano anterior. Cabe ao presidente decidir se haverá aumento real do valor, ou seja, acima da inflação.

Lula Presidente do Brasil em pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador "Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. A começar pela valorização do salário mínimo que há 6 anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia. Mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir de amanhã, o salário mínimo passa a valer 1.320 reais para trabalhadores na ativa e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real. Acima da inflação".

O presidente também informou que, nos próximos dias, encaminhará ao Congresso Nacional um projeto de lei para que essa conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação.

"Não importa a profissão ou o local de trabalho, o importante é que vocês são responsáveis pela geração da riqueza do Brasil", destacou Lula no pronunciamento.

Isenção do Imposto de Renda

Outra medida comfirmada pelo presidente é o aumento da faixa da isenção do Imposto de Renda, que conforme ressaltou Lula, estava congelada no Brasil há 8 anos em R$ 1.903. Agora, ressaltou “quem receber até 2.640 reais por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda”. Até o final do mandato, prometeu, “a isenção valerá para até 5.000 reais por mês”.

Em medida válida a partir de segunda-feira (1º), estarão isentos os trabalhadores que recebem até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos. Desse modo, os vencimentos não terão nenhum percentual retido para o Imposto de Renda.

Sem reajuste desde 2015, atualmente, contribuintes com renda tributável superior a R$ 1.903,98 mensal pagam Imposto de Renda. O aumento da faixa de isenção é uma das propostas de campanha de Lula.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), já havia antecipado a decisão, ressaltando que a medida deve aumentar o poder de compra dos trabalhadores.