Luiz Gastão Bittencourt reassume presidência do Sistema Fecomércio-CE

O vice-presidente administrativo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Luiz Gastão Bittencourt, reassume a presidência do Sistema Fecomércio Ceará, informou nesta quarta-feira (12) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará.

O presidente anterior da Fecomércio-CE, Maurício Filizola, será 1º vice-presidente, "conforme diretoria eleita para o mandato 2018-2022", diz a nota da Fecomércio-CE.

O Sistema Fecomércio conta ainda com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) como braços sociais.

Atualmente, a Fecomércio-CE possui 34 sindicatos filiados e atende mais de 150 mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo do Ceará, conforme o site do Sistema Fecomércio.