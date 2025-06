Lotomania 2783 acumula e prêmio estimado chega a R$ 9 milhões

Nenhum apostador acertou os 20 números do concurso 2783 da Lotomania, realizado na noite desta sexta-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Confira agora o resultado da Lotomania 2783

29 - 87 - 50 - 56 - 05 - 37 - 21 - 31 - 98 - 39 - 26 - 62 - 07 - 34 - 25 - 72 - 63 - 17 - 20 - 93

Como apostar na Lotomania 2783?

Para participar do concurso da Lotomania 2783, siga um dos seguintes métodos de aposta:

Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você

Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.

Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.