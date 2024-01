Lojas do Carrefour da Maraponga e da Washington Soares serão convertidas até maio, dizem funcionários

Funcionários de duas lojas do Carrefour no Ceará confirmaram que as unidades serão convertidas em novas bandeiras do mesmo grupo entre abril e maio deste ano. A previsão é de que os hipermercados localizados nas avenidas Godofredo Maciel (Maraponga) e Washington Soares (Luciano Cavalcante), em Fortaleza, encerrem as atividades definitivamente no próximo dia 31 de janeiro.

O prazo relatado pelos trabalhadores de ambas as unidades é de que as lojas ficarão fechadas por cerca de três meses para serem convertidas no atacarejo Atacadão (Maraponga) e no clube de compras Sam's Club (Luciano Cavalcante).

O estabelecimento na Maraponga é o mais antigo com a bandeira Carrefour no Ceará, tendo sido inaugurado em 2005. A segunda unidade do hipermercado em Fortaleza, no bairro Aldeota, fechou em maio de 2023.

Veja também

Já a loja no bairro Luciano Cavalcante tinha a marca do antigo Hiper Bompreço. Ela foi convertida em Big e, posteriormente, após a aquisição da rede pelo Grupo Carrefour, ganhou a bandeira do hipermercado francês.

A unidade localizada no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy (Farias Brito) será a única que fechará e não será convertida.

A loja no cruzamento das avenidas Borges de Melo e Luciano Carneiro (Fátima) também terá as atividades encerradas em 31 de janeiro. A expectativa é de que a unidade do hipermercado seja convertida em Atacadão.

Veja também

Carrefour Maraponga

Após o anúncio de encerramento das atividades no Ceará, o Grupo Carrefour Brasil confirmou oficialmente apenas a conversão da loja da Godofredo Maciel em Atacadão, a segunda alteração do tipo em Fortaleza. Antes, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, a loja do então Big Bompreço, após a aquisição pelo Carrefour, foi transformada no atacarejo.

Já existe, na entrada do estacionamento da unidade, um aviso de futura conversão para Atacadão e produtos de todos os gêneros estão em "queima de estoque". Diversas prateleiras estão vazias e há setores totalmente isolados, com acesso restrito a funcionários da unidade.

Toda a parte de hortifrúti, açougue e peixaria já foi descontinuada, estando completamente sem produtos. Dos setores que oferecem produtos frescos, o único ainda em funcionamento é a padaria.

Legenda: Banner no Carrefour Maraponga indica que hipermercado será convertido em Atacadão Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Carrefour Luciano Cavalcante

A loja do Carrefour da avenida Washington Soares é a única que, após o fechamento, não impactará nos demais negócios que funcionam ao redor do estabelecimento. O hipermercado funciona em um shopping.

Na entrada da unidade já estão dispostos avisos de que as atividades serão encerradas em definitivo em 31 de janeiro. Essa é a única das lojas visitadas pela reportagem que conta com aviso sobre a data exata de fechamento.

No estabelecimento, assim como na Maraponga, há muitas prateleiras esvaziadas e setores com acessos restritos apenas a funcionários do hipermercado. Descontos em produtos alimentícios e outros itens também podem ser observados.

Diferente das outras três unidades do Carrefour, a loja no Luciano Cavalcante será convertida em Sam's Club, conforme funcionários. Será o segundo estabelecimento no Ceará que receberá a bandeira do clube de compras (o primeiro fica no Papicu).

Legenda: Aviso na entrada do Carrefour Washington Soares; loja deve ser convertida em Sam's Club Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

A reportagem questionou o Grupo Carrefour Brasil sobre o encerramento definitivo das atividades das unidades do Carrefour nos bairros de Fátima e Luciano Cavalcante, além de informações sobre as demais três lojas em Fortaleza, mas a companhia não retornou até a publicação.