Lojas de rua do Centro de Fortaleza devem abrir durante o Carnaval

As lojas de rua do Centro de Fortaleza devem abrir normalmente durante o período do Carnaval, entre 25 de fevereiro e 1º de março. A recomendação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza).

Segundo a instituição, os shoppings seguirão com o funcionamento normalizado durante todo o período, enquanto as lojas de bairro e comércio de rua do Centro da Capital abrirão conforme decisão pessoal de cada comerciante.

O funcionamento normal no período também foi recomendado pelo Governo do Estado como forma de evitar grandes aglomerações em festas carnavalescas e um novo crescimento do número de casos da covid-19.

"No ano passado, o comércio funcionou durante o Carnaval e tivemos um resultado bastante satisfatório. Por isso, nós recomendamos aos lojistas que abram as suas lojas e oferecem promoções que possam levar o consumidor às compras. É hora de faturarmos e acompanharmos a retomada da economia ainda bastante afetada pela pandemia", afirma Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza.