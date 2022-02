Funcionamento do comércio e indústria no Carnaval contribui para recuperação, dizem setores

A recomendação do Governo do Estado para o funcionamento normal das atividades econômicas durante o período do Carnaval este ano deve contribuir para a continuidade da recuperação dos setores produtivos.

A avaliação é de representantes do comércio e da indústria cearenses, principais setores beneficiados com a decisão, anunciada pelo governador Camilo Santana na última sexta-feira (04).

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, comemorou a medida e ressaltou que será um momento de buscar o reequilíbrio nas empresas.

"O comércio recepciona muito bem essa decisão. Nossa luta sempre foi para que pudéssemos trabalhar. Só temos que aplaudir e aproveitar a oportunidade, descontar o tempo em que ficamos fechados", afirmou.

Ele ainda ressaltou que, com uma maior regularidade no volume de vendas, parte dos empregos perdidos durante a pandemia devem ser recuperados, o que gera mais renda e gera um estímulo para a atividade econômica local.

Sobre a compensação posterior desses dias de trabalho, Cordeiro esclareceu que essa estratégia já é conhecida do mercado e não deve gerar maiores estremecimentos.

Indústria

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), André Montenegro, também apontou que os dias a mais de trabalho devem ser benéficos para a produção e recuperação do prejuízo acumulado durante o mês de janeiro, que foi marcado pelo alto índice de afastamento de funcionários por Influenza e Covid-19.

Ainda assim, ele destacou que a medida é importante para evitar um novo agravamento nos indicadores de contaminação e possíveis retrocessos na permissão de funcionamento dos setores.

"A gente acha que é um momento diferente, atípico, e que esses cuidados precisam ser mantidos. O Carnaval gera grandes aglomerações, sabemos que as pessoas não vão se cuidar como deveriam e achamos prudente a medida de não ter essas datas de Carnaval. A gente encara como uma precaução", afirmou.

Em relação ao volume de atestados médicos - que chegou a 50% do quadro de funcionários na empresa que comanda, atuante no setor da construção civil - Montenegro indicou que o ritmo está desacelerando.

"Foi um mês de muitas faltas e, claro, acumulamos prejuízo. Então, o Carnaval soma três dias que devem ajudar sim a recuperar um pouco do que foi perdido", acrescentou.

Instituições de ensino

O decreto também recomenda o funcionamento normal para as instituições de ensino.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) comunicou, através da Circular 003/2022, publicada nesta segunda-feira (7), que o calendário escolar das instituições de ensino privado manterá o feriado do Carnaval de 2022.