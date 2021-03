IR 2021: como corrigir declaração entregue com erro?

O contribuinte que já enviou a declaração, mas percebeu que cometeu algum erro no preenchimento pode corrigir com uma declaração retificadora. É importante que as informações sejam preenchidas corretamente para evitar o risco de cair na malha fina da Receita Federal.

As correções podem ser feitas no mesmo programa da declaração original. Também é possível fazer a retificação on-line, no site de atendimento digital da Receita Federal, o e-CAC. A correção é um recurso válido tanto para a declaração do IR 2021 como para de anos anteriores.

Passo a passo no programa

Abra o programa da declaração do IR 2021. Clique em “Declaração” e do lado esquerdo, selecione a opção “Retificar”;

da declaração do IR 2021. Clique em “Declaração” e do lado esquerdo, selecione a opção “Retificar”; Em seguida, escolha a declaração a ser corrigida;

a ser corrigida; O programa irá gerar automaticamente uma cópia da declaração que foi enviada com erro na aba “Em Preenchimento”;

da declaração que foi enviada com erro na aba “Em Preenchimento”; Ao lado do nome do contribuinte aparecerá a expressão “Retificadora”, indicando que aquela nova declaração irá corrigir a que foi anteriormente enviada ;

; Abra essa nova declaração, selecione a ficha que apresenta erro e faça as devidas correções;

e faça as devidas correções; Finalizando as alterações, clique no botão “Entregar declaração”, localizado no menu “Declaração”, do lado esquerdo.

Como retificar no site da Receita

Já no site da Receita Federal, é preciso acessar o sistema de atendimento digital, o e-CAC. O contribuinte pode fazer a declaração retificadora, mas é necessário ter um código de acesso e senha, que deve ser criado no próprio site.

Na tela inicial, coloque o CPF , código de acesso e senha;

, código de acesso e senha; Ao lado esquerdo da página seguinte, acesse o menu “Meu Imposto de Renda” ;

; Acesse o “Extrato de Processamento” e selecione o ano da declaração que pretende corrigir;

da declaração que pretende corrigir; Em seguida, clique em “Declaração on-line” ;

; Uma versão da declaração deve aparecer na tela;

da declaração deve aparecer na tela; Selecione a ficha que deseja corrigir e faça as alterações ;

; Em seguida, clique em “Finalizar Declaração”.

Principais erros na declaração

Esquecer de colocar um dos rendimentos ou errar informações na declaração são os erros mais comuns que levam à malha fina. Quando é apontada uma inconsistência na declaração, os dados são retidos pela Receita Federal até que todos os erros sejam encontrados e corrigidos.

Os erros mais comuns, e que devem ser evitados, são:

Omissão de informações de rendimentos;

de informações de rendimentos; Apontar gastos com saúde inexistentes ;

; Inquilino não declarar valores com aluguel;

valores com aluguel; Não declarar compra e/ou venda de bens no mesmo ano;

compra e/ou venda de bens no mesmo ano; Dependente em mais de uma declaração;

declaração; Variação patrimonial;

patrimonial; Valores incorretos.

Retificação após fim do prazo não gera multa

Se o envio da declaração retificadora acontecer após 30 de abril, prazo máximo de entrega da declaração, o contribuinte não estará sujeito à multa por atraso. É possível retificar uma declaração até cinco anos após a entrega.

Use a retificação a seu favor

É comum o contribuinte não conseguir reunir toda a documentação necessária no prazo de envio da declaração. Dessa forma, a recomendação é enviar a declaração até 30 de abril para evitar o pagamento da multa por atraso, mesmo que esteja incompleta.

Quando estiver com os documentos que faltavam, o contribuinte pode fazer a retificação. Vale lembrar que deve ser no mesmo modelo (completo ou simplificado) da declaração original.