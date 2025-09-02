INSS 2025: confira datas de pagamento em setembro a aposentados e pensionistas
A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício
O pagamento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente a setembro inicia no dia 24 deste mês e vai até 7 de outubro. A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício. Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo (R$ 1.518).
Já para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 1º a 7 de outubro.
O calendário de pagamentos de 2025 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social. Veja-o abaixo ou clique neste link para baixar o arquivo.
Com faço para saber minha data de pagamento do INSS?
Conforme o Ministério, a data de pagamento dos benefícios do INSS é determinada pelo valor e pelo penúltimo dígito do número do benefício, ou seja, o número imediatamente antes do dígito verificador (aquele após o hífen).
As datas de setembro ficam da seguinte forma:
Quem recebe até um salário mínimo:
- Início: 24 de setembro;
- Critério: pagamento por ordem crescente do penúltimo dígito do benefício, começando pelo 1.
Quem recebe acima de um salário mínimo:
- Início: 1º de outubro;
- Critério: pagamento por ordem crescente de pares de dígitos: 1 e 6 no primeiro dia, 2 e 7 no segundo, e assim por diante.
Como consultar os valores?
Para consultar o valor a receber, o beneficiário pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Também é possível fazer a consulta por meio da central telefônica 135, basta informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.