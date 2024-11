Hotel boutique amplia acomodações de luxo na praia do Preá e inaugura sete vilas

O turismo de luxo do Preá está em ampla expansão. Após a Casa Siará, hotel boutique com oito suítes a beira-mar, o co-fundador da XP Investimentos, Julio Capua faz um novo empreendimento como pessoa física, as Vilas Siará. O espaço, construído em um terreno de 3 mil m², inaugurado neste segundo semestre, tem um investimento de aproximadamente R$12 milhões.

Veja também Negócios Praia do Preá ganha clube de luxo com título que custa até R$ 750 mil Ingrid Coelho Veja como serão por dentro as casas do condomínio de luxo Vila Carnaúba, no Preá

A proposta das Vilas (casas) é oferecer o máximo de conforto e privacidade a grupos de familiares e amigos que buscam uma experiência exclusiva e um sentimento de estar em uma casa e não em um hotel. Ao todo, são sete casas, sendo uma totalmente térrea e acessível e as outras seis de dois andares, onde a área de confraternização e convívio fica no térreo, enquanto as três suítes são localizadas no andar superior.

Legenda: Nas vilas os hóspedes têm sensação de estar em casa, com ambiente totalmente privativo Foto: Paloma Vargas

As diárias das vilas variam entre R$2,5 mil e R$ 3,95 mil, dependendo da temporada. Cada uma conta com espaços integrados para relaxamento, com piscinas privadas, jardins, churrasqueiras e fornos para pizza. Além disso, o espaço conta com uma equipe responsável pelo serviço de arrumação e café da manhã, garantindo mais conforto aos hóspedes.

Também para grandes grupos

O espaço, por integrar o mesmo terreno da Casa Siará, também pode ser alugado de forma exclusiva para grupos maiores que queiram desfrutar do local sem outras pessoas ou para a realização de eventos. Assim como a Casa, o projeto tem a arquitetura assinada por Miguel Pinto Guimarães e curadoria de decoração do Empório Maria Maria, que conta com materiais de artesãos e fornecedores da região.

Legenda: Ao todo são seis vilas com estrutura de dois andares, onde as suítes ficam na parte de cima Foto: Paloma Vargas

Capua afirma estar confiante com o novo empreendimento. "O formato de locação de casa com serviços de hospitalidade já é bem consolidado na região do Preá. Justamente por isso, quisemos dar um passo além oferecendo o que sabemos fazer de melhor: estrutura completa e sofisticada, com excelência de atendimento".

Antes mesmo do lançamento oficial, as Vilas já possuíam reservas fechadas, com destaque para o período do Réveillon de 2025. "Com o crescimento do Preá e a visibilidade que tem conquistado nacional e internacionalmente, a estimativa é ter um aumento em torno de 20% na ocupação e receita", afirma Janine Capua, sócia e diretora da Casa e Vilas Siara.

Legenda: Espaço gourmet interno tem cozinha toda equipada Foto: Paloma Vargas

De casa dos sonhos a espaço para amantes de kite

Legenda: Vista suíte frente Mar Casa Siará Foto: Paloma Vargas

Já em operação há alguns meses, a Casa Siará foi idealizada, primeiramente, para ser a casa de veraneio dos sonhos do empresário Julio Capua e seus sócios. Com o projeto feito, ele viu a oportunidade de transformar o seu local pessoal em um hotel boutique com oito suítes, todas com vista para o mar.

Por ser um empreendimento de luxo, o local já celebra os 67% de ocupação deste primeiro semestre de funcionamento e vislumbra ampliação dessa movimentação de hóspedes nesta alta temporada de ventos (de julho a janeiro). Podendo ser alugada em sua totalidade ou no modelo de suítes individuais, as diárias variam de R$ 2,9 mil na baixa temporada até R$ 4,9 mil na alta e é pet friendly.

Legenda: Modelo de quarto duplo na casa Siará tem simplicidade e conforto como pontos-chave Foto: Paloma Vargas

Das oito suítes, que possuem entre 60 e 80 metros quadrados, seis são duplas, sendo duas com frente mar - essas com mais espaço e banheira. As outras duas suítes forma pensadas para grandes famílias ou grupos de amigos, podendo receber até oito hóspedes simultaneamente.

Legenda: Para quem vai com a família toda, a Casa Siará tem opção de beliche moderno, com camas de casal embaixo e de solteiro em cima Foto: Paloma Vargas

Pensando na vocação do Preá para o kitesurf - que atrai praticantes de todas as partes do mundo, a Casa Siará oferece uma guarderia com equipamentos alemães Duotone (maior fabricante de equipamentos de kite do mundo), abrangendo todos os tipos de necessidades dos hóspedes. O local também conta com uma escola de kite com instrutores credenciados e acompanhamento de downwind de carro, tornando a experiência mais completa.

Legenda: Kitesurf é pano de fundo para hospedagem de luxo na praia do Preá, litoral oeste Foto: Paloma Vargas

Design leva em conta vento e características locais

Inspirado pelo desenho das escamas de peixe, o hotel traz assinatura do arquiteto Miguel Pinto Guimarães e traz na sua composição e decoração palha, cores claras, itens decorativos de artesãos locais, além de quadros com imagens feitas na região.

Legenda: Banheiro suíte frente mar Casa Siará Foto: Paloma Vargas

A Casa Siará traz ainda área gourmet, adega com a curadoria da Cellar Vinhos, salas de estar e jantar integradas, home theater, academia, Spa (com sauna, ofurô e banheira de gelo), brinquedoteca, piscina e quadras de tênis e beach tennis. Na gastronomia, são priorizados ingredientes frescos e regionais.

“A Casa e Villas Siará demonstram o nosso comprometimento em tornar o Preá um dos destinos turísticos mais completos e desejados do País. A região possui um lugar importante em nosso coração, não só por se tratar do local que nos conectamos como empreendedores, mas também para descansar e desconectar com nossas famílias. Queremos dividir com outros viajantes o projeto que surgiu como um sonho despretensioso e hoje se configura como as melhores opções para quem busca por experiências personalizadas de alto luxo em terras cearenses", reforça Capua.

Veja também Ingrid Coelho Hotel seis estrelas Anantara Preá terá diária de R$ 3,5 mil; investidores tailandeses visitam região Victor Ximenes Complexo de R$ 30 bi mira transformar praia do Ceará na 'Aspen do verão'