Na Fiec, um debate sobre Agricultura Digital e Uso Inteligente da água

Vem aí, nos próximos dias 12 e 13, na Federação das Indústrias do Ceará, a sétima edição do Água Innovation, um evento técnico que costuma reunir representantes da cadeia produtiva da agropecuária do Ceará.

Sua abertura oficial será à tarde do dia 12, mas a programação será iniciada pela manhã com a debate sobre o tema “Profissionalização na Agricultura Familiar”, durante o qual será apresentado um “caso de sucesso”, o da Coopernorte, uma cooperativa de pequenos produtores da Serra da Ibiapaba.

À tarde, às 14 horas, na abertura oficial do Água Innovation deste ano, falará Edson Bolfe, uma das maiores autoridades brasileiras em Agricultura Digital, pesquisador da Embrapa e professor da Unicamp. O tema é importante e atual, pois hoje a atividade agrícola moderna já é digitalizada.

Em seguida, o empresário baiano José Cláudio de Oliveira, presidente da JCO Bioprodutos, que tem 30 doutores em seu quadro de colaboradores. Essa empresa produz bioinsumos, que são defensivos agrícolas livres de químicos.

Depois, haverá um painel sobre Segurança Hídrica, que – conduzida pelo professor Francisco de Assis de Souza Filho, diretor do Centro Estratégico de Excelência em Política de Águas e Secas da UFC – tratará de três temas: demanda inteligente por meio da organização de outorgas de uso da água; o que esperar do Projeto São Francisco; e o uso responsável da água subterrânea.

Na manhã do dia 13, o primeiro item da programação será a palestra de Francisco Homsi, vice-presidente da rede Oba Hortifrutti, empresa com 120 lojas espalhadas pelo país, o qual explicará como opera uma organização voltada para a comercialização de frutas, verduras e legumes em um país continental como o Brasil.

Em seguida, haverá uma palestra imperdível, a do empresário Fábio Régis, fundador do Sítio Barreiras, maior produtor de banana do Nordeste, com fazenda de produção em Brejo Santo, no Ceará. Ele abordará a logística de produção de sua empresa, que desenvolve, também, um maravilho projeto social: em sua fazenda, Régis construiu uma escola de alfabetização e ensino fundamental, já ampliada, na qual estudam 600 alunos, todos filhos dos seus colaboradores.

Esse projeto está sendo agora replicado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), que, em parceria com prefeituras municipais, já multiplica a experiência em escolas de 20 cidades do interior do estado, com meta de alcançar 100 escolas até o fim do próximo ano.

À tarde, a programação seguirá com um painel sobre o potencial nordestino para a produção de manda. O palestrante será o empresário Eduardo Ferraz, que produz manga no polo fruticultor de Petrolina, em Pernambuco. Depois dele, falará o secretário de Agricultura do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, que falará sobre as políticas públicas que o governo potiguar implementa hoje na sua agropecuária.

Na sequência, falará Paulo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite e hoje assessor direto da presidente da empresa. Ele exporá os planos da Embrapa para o setor da pecuária leiteira do Nordeste. Nesse mesmo painel, será mostrado o plano para quadruplicar a produção leiteira cearense, segundo informa Carlos Matos.