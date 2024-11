Congresso Internacional Trabalho Decente começa nesta quarta e terá palestra de Flavio Dino em Fortaleza

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) promove, a partir desta quarta-feira (6), o Congresso Internacional O Trabalho Decente no Mundo Globalizado. O evento reunirá palestrantes renomados do Brasil, Itália, Uruguai, Estados Unidos e Espanha. Entre os participantes, estarão seis ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que fará a conferência de encerramento na sexta-feira (8).

Realizado por meio da Escola Judicial (Ejud7), a expectativa é de que 600 pessoas participem do congresso, incluindo magistrados, servidores, advogados, professores e estudantes de Direito, além de diversas autoridades.

Veja também Germano Ribeiro Demissão por justa causa de trabalhador que colocou brinde de empresa no lixo é válida, diz tribunal Germano Ribeiro Funcionária consegue na Justiça direito a transferência no trabalho para cuidar da mãe com câncer

Entre os temas em discussão, estará o respeito às culturas e direitos indígenas no ambiente laboral; questões relacionadas à abolição do trabalho forçado e melhoria das condições laborais, proteção à saúde e à segurança econômica de trabalhadoras grávidas ou que acabaram de dar à luz; melhoria das condições de trabalho e prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais; promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e ocupação; e trabalho decente e proteção de direitos para trabalhadores e trabalhadoras domésticas.

Outros temas a serem abordados são a não discriminação para trabalhadores com responsabilidades familiares; direitos de trabalhadores rurais, desenvolvimento socioeconômico; eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho; infância livre de trabalho forçado; e migração e trabalho, direitos humanos e dignidade no contexto global.

O ministro Flavio Dino discursará às 11h da sexta-feira (8) sobre a “Regulação do Trabalho e Novas Tecnologias no Contexto Global”.

Mais informações

Congresso Internacional O Trabalho Decente no Mundo Globalizado

Data: 6 a 8 de novembro de 2024

Local: Hotel Vila Galé - Praia do Futuro, Fortaleza/CE

Inscrições encerradas

Programação completa no site do evento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil