Complexo de R$ 30 bi mira transformar praia do Ceará na 'Aspen do verão'

A Praia do Preá deverá receber, até a próxima década, R$ 30 bilhões em investimentos imobiliários e hoteleiros, podendo se tornar um dos maiores polos turísticos do Nordeste.

Parte significativa desse dinheiro vem de projetos luxuosos do Grupo Carnaúba, que tem como um de seus sócios Julio Capua, cofundador do Banco XP.

A holding inaugurou oficialmente, nos últimos dias, o Vila Carnaúba, condomínio de alto padrão que deverá ser crucial para lapidar o turismo da região.

Ocupando área de 516 mil metros quadrados, o empreendimento já vendeu 80% dos 160 lotes da primeira fase (no total, serão 230). As primeiras casas deverão ficar prontas nos próximos meses. A depender do modelo, os preços podem chegar a R$ 6,5 milhões, incluindo terreno e residência.

A maioria dos compradores é de São Paulo e Rio de Janeiro, com Minas Gerais e Distrito Federal vindo em seguida.

Lagos artificiais

Com infraestrutura assinada pela BTB Engenharia, mesma construtora do icônico edifício BS Design, em Fortaleza, o condomínio conta com uma rede de nove lagos artificiais, em torno dos quais ficarão as casas.

De olho na sustentabilidade, o empreendimento só permite a circulação de veículos elétricos, além de estimular o uso de bicicletas e locomoção pedestre. Outro ponto alto do projeto é o viveiro com mais de 23 mil mudas de 76 espécies nativas.

Com um investimento total projetado de mais de R$ 4 bilhões até 2034 e mais de R$ 630 milhões já aplicados nos projetos iniciais, o Grupo Carnaúba já gerou cerca de 2.000 empregos, sendo mais de 500 diretos e 1.500 indiretos.

Capua calcula que, considerando todos os empreendimentos que ainda deverão se consolidar nos próximos anos, será possível atingir de R$ 20 bilhões a R$ 30 bi em vendas.

'Ski do verão'

Conforme o executivo, isso só erá possível se o Preá obtiver êxito em atrair, gradualmente, redes internacionais de hotelaria, que consolidarão o destino como um hotspot global de kitesurf.

Apaixonado pelo esporte, Capua vislumbra que o kite pode se transformar no "ski do verão" e isso fará da praia cearense um paraíso mundial dos aficionados pelos ventos. Ele lembra que no ano passado, 300 mil pessoas vieram ao Ceará para velejar.

Legenda: Julio Capua é sócio e cofundador do Grupo Carnaúba Foto: Divulgação

"Aqui pode ser uma Aspen do verão", diz o empresário, em referência ao principal destino esportivo de inverno dos Estados Unidos.

A proximidade do Aeroporto de Jeri, que fica a uma curta viagem de 15 minutos, é vista como uma vantagem logística crucial.

Hotel de luxo

O Vila Carnaúba também contará com o hotel da consagrada rede tailandesa Anantara, que possui empreendimentos em locais como Maldivas, Indonésia e Emirados Árabes. A inauguração está prevista para 2026. O hotel oferecerá 70 quartos e cerca de 25 branded residences.

Há negociações ainda com redes como Accor, NoMad, Club Med, Habitas e Carmel.

Além disso, será construído o Carnaúba Wind House, um beach club voltado para os entusiastas do kitesurf, com um investimento de R$ 250 milhões.