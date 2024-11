Uber anuncia novos modelos e regras para as categorias Black e Comfort em 2025; veja lista

A Uber anunciou uma atualização nas regras para veículos da categorias Black e Comfort. A partir de 6 janeiro de 2025, novos modelos serão adicionados à lista de carros aceitos, assim como uma mudança na idade limite dos veículos.

Entre as novidades, carros como BYD King, Volvo EX30 e Citroën Basalt foram incluídos na categoria Black. Em relação ao ano mínimo de fabricação dos veículos, a Uber afirma que a idade vai variar de acordo com a cidade.

Em capitais como Fortaleza, Brasília, Goiana e Vitória, por exemplo, o requisito mínimo é fabricação no ano de 2018. Em Salvador, Belo Horizonte, Campinas e no Recife, o ano mínimo é 2017. Já no Rio de Janeiro, é 2016.

Veja também Negócios Mix Mateus é autuado por vender com preços diferentes na prateleira e no caixa no Interior do Ceará Negócios Google retira painel de cotação do dólar do ar após mostrar valor errado de R$ 6,17

A plataforma também informou que os veículos de motoristas que desejam integrar a categoria Black deve atender a alguns requisitos:

Ter ar-condicionado

Quatro portas

Ser das cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco A Uber também divulgou que para ser motorista Black, os profissionais devem: Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi)

Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85 Novas regras para Uber Comfort

Em relação à categoria Comfort, que oferece mais conforto e flexibilidade para os passageiros, a Uber também manteve uma lista específica de modelos. As regras para os veículos dessa sessão atuarem nas ruas incluem ter ar-condicionado, quatro portas e possuir, no mínimo, cinco lugares.

Com relação aos requisitos para os motoristas, as regras permanecem semelhantes às da Black, porém com uma adição. Os profissionais devem ter uma média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.

Além disso, a Uber afirmou que os modelos Sandero e HB20 não poderão mais operar na Comfort.

A empresa também divulgou que haverá mudanças para o UberX, a opção de viagem mais barata do aplicativo. A partir de janeiro, veículos com ano de fabricação 2014 ou anterior não receberão corridas para a categoria em cidades como Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem idade mínima de 10 anos.

Veja lista completa dos carros Black

Nissan Kicks Toyota Corolla Hyundai Creta Volkswagen T-Cross BYD Dolphin Citroen C4 Cactus Chevrolet Tracker Volkswagen Nivus Nissan Sentra Renault Captur Chevrolet Cruze Renault Duster Jeep Renegade Honda HR-V Honda Civic Kia Cerato Chery Arrizo 5 Fiat Fastback Volkswagen Jetta Mitsubishi Lancer Toyota Prius Jeep Compass Chery Tiggo 5X Chery Arrizo 6 Toyota Corolla Cross Hyundai ix35 BYD D1 Chery Tiggo JAC Motors T40 Citroen C4 Lounge Nissan LEAF Citroen C4L Hyundai Tucson Ford Fusion Hyundai Elantra Mitsubishi ASX Renault Kardian Toyota Corolla Cross Hybrid Peugeot 3008 Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 3X JAC Motors E-JS4 Kia Sportage Audi A3 Mitsubishi Outlander BYD Yuan Plus Volkswagen Taos BYD KING DM-i JAC Motors T50 Volkswagen Tiguan Volkswagen Golf JAC Motors EJ7 Toyota Corolla Altis Hybrid Audi Q3 BYD Song Plus Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Peugeot E-208 Chery Tiggo 8 Chevrolet Equinox Chery Tiggo 3 Hyundai Ioniq Chery Tiggo 5 Hyundai i30 Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid Kia Soul Mitsubishi Eclipse Cross Kia Stonic Chevrolet Bolt Toyota Corolla Hybrid BYD Song Pro Hyundai Kona Hybrid JAC Motors T60 Plus Mercedes-Benz C 180 Chery Arrizo 5e Peugeot E-2008 Jeep Commander Haval H6 Volkswagen Passat JAC T60 BMW X1 Audi A4 Fiat Freemont BYD Yuan Citroen C4 Picasso Suzuki S-Cross Dodge Journey BMW 320i Mercedes-Benz GLA-Class BYD Seal Volkswagen Jetta Clasico Volvo XC40 Volvo S60 Mercedes-Benz C 250 Hyundai Kona Toyota Camry Kia Sorento Citroen Grand Picasso Honda Accord Hyundai Santa Fe Renault Megane E-Tech BMW M3 Chevrolet Trailblazer Chevrolet Captiva Toyota Hilux SW4 Mercedes-Benz C 200 BMW 3-Series 330e Nissan LEAF EV Kia E-Niro Toyota Prius+ Hyundai Azera Mercedes-Benz A-Class Mercedes-Benz C-Class Honda ZR-V Volvo V60 Mitsubishi Pajero Subaru Forester Mitsubishi Outlander Sport Land Rover Discovery Sport Audi Q5 Volvo EX30 Lexus ES Kia Optima Mercedes-Benz CLA-Class BMW 3-series Land Rover Range Rover Evoque BMW X2 Volvo XC60 Lexus UX Hybrid Mitsubishi Pajero Sport Mercedes-Benz E250 Kia Carnival Hyundai Sonata Hyundai Veracruz Mercedes-Benz B200 Ford Bronco Porsche Macan Volkswagen CC Volvo XC90 Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 166 Alfa Romeo 939 Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo GTV Aston Martin DBS Audi 100 Audi A3 Limousine Audi A3 Sportback Audi A4 Avant Audi A5 Audi A5 Avant Audi A6 Audi A6 Avant Audi A7 Audi A8 Audi e-tron Audi e-tron Sportback Audi Q6 Audi Q7 Audi Q8 Audi RS 3 Audi RS 4 Audi RS 6 Audi S3 Audi S4 Avant Audi S5 Sportback Audi S6 Audi S7 Audi SQ5 Audi TT Audi TTS BMW 1-series BMW 2-Series 225xe BMW 2-series Active Tourer BMW 2-series Gran Tourer BMW 3-series Gran Turismo BMW 316i BMW 4-series BMW 4-series Gran Coupe BMW 5-series BMW 5-Series 530e BMW 5-series Gran Turismo BMW 6-series BMW 6-series Gran Coupe BMW 7-series BMW 7-Series 745e BMW ActiveHybrid 5 BMW M5 BMW X3 BMW X4 BMW X5 BMW X6 BMW X7 BYD e5 BYD e6 BYD Tang Cadillac DeVille Cadillac Eldorado Cadillac Escalade Cadillac Seville Champion Defender Chang'an Suzuki S-Cross Chery A5 Chery A6 Chery Arrizo 3 Chery Arrizo 7 Chery Arrizo M7 Chery Grand Tiggo Chery Tiggo 4 Chevrolet Grand Vitara Chevrolet Malibu Chrysler 300 Chrysler Town and Country Citroen DS5 Demak Civic Dodge Caravan Dodge Grand Caravan Hawtai Santa Fe Holden Cruze Holden Equinox Holden Malibu Holden Trailblazer Hyundai Genesis Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ Electric Hyundai Kona Electric Hyundai Santa Fe Sport JAC Motors A-Class JAC Motors HFC JAC Motors iEV 40 JAC Motors J3 Turin JAC Motors J4 JAC Motors T8 Jaguar E-PACE Jaguar XE Jaguar XF Jaguar XJ Jeep Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Wrangler Joylong A6 Keyton V60 Kia Cadenza Kia Mohave Land Rover Defender Land Rover Discovery Land Rover LR2 Land Rover LR3 Land Rover LR4 Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Vogue Landwind X2 Landwind X5 Landwind X6 Landwind X7 Lexus NX Lexus RX Lifan X7 Maruti Suzuki Grand Vitara Maruti Suzuki S-Cross Mercedes-Benz B-Class Mercedes-Benz E 220 Mercedes-Benz E-Class Mercedes-Benz E-Class Wagon Mercedes-Benz GLE-Class Mercedes-Benz M-Class Mercedes-Benz ML Class Mercedes-Benz S-Class Mitsubishi Airtrek Mitsubishi Pajero Full Nissan Altima Nissan Pathfinder Peugeot 5008 Porsche Cayenne Shineray X7 Ssangyong Korando Ssangyong XLV Subaru Impreza Subaru XV Crosstrek Suzuki Grand Vitara Toyota Camry Hybrid Toyota Corolla Ceres Toyota Corolla EX Toyota Sienna Toyota SW4 Volkswagen Jetta GLI Volkswagen Jetta SportWagen Volkswagen Touareg Volvo S40 Volvo S70 Volvo S80 Volvo S90 Volvo V40 Volvo V50 Volvo V70 Volvo XC70 Zotye 5008 Citroen Basalt

Veja lista completa dos carros Comfort