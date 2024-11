Estética In Nordeste começa neste sábado (09) com foco em tecnologia e bem-estar

O Estética in Nordeste retorna à Fortaleza, entre os dias 9 e 11 de novembro, para a 6ª edição. O congresso acontece no Centro de Eventos do Ceará, reunindo mais de 120 marcas expositoras e promovendo 40 workshops gratuitos, voltados aos profissionais de estética, saúde e bem-estar.

Consolidado como um dos principais encontros do setor de estética no Brasil, o evento oferece condições especiais para quem deseja expandir seus negócios e aprimorar conhecimentos em novas tecnologias e avanços dos setores de estética e cuidados pessoais.

Marcas renomadas como Adcos, Belcol, Bioage, Biomelan, Estek, Ibramed, Medical San, HTM Eletrônica, PharmaVie e Pontual Estética estarão presentes, oferecendo produtos inovadores e condições exclusivas de negociação diretamente com as indústrias. A entrada é gratuita para profissionais do setor, que podem aproveitar o evento para fortalecer suas carteiras de serviços e soluções com inovações de mercado.

A expectativa é de que a edição deste ano movimente mais de R$ 40 milhões, impactando diversos setores da economia local, como hotelaria, transporte e alimentação. A feira proporciona uma oportunidade estratégica para a aquisição de equipamentos de ponta e o aprimoramento técnico em um mercado em constante evolução.

“O visitante da feira tem inúmeras vantagens e oportunidades de negócios. Como a indústria não está amplamente presente no setor no Nordeste, ela traz conhecimento e promoções exclusivas para os participantes do evento. Além dos congressos, os profissionais terão acesso a novos protocolos, tecnologias e princípios ativos”, conta Fátima Facuri, diretora do Estética in Nordeste.

Pré-congressos

O Estética in Nordeste 2024 contará com dois pré-congressos: o sexto Beleza Única Brasileira, promovido pela Smart Gr, e o Summit Fismatek. Durante a feira, serão realizados também o sexto Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética e o terceiro Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores.

Entre os temas abordados nos congressos, destacam-se ozonioterapia para harmonização glútea; rejuvenescimento com bioestímulo de colágeno; jato de plasma para tratamento de estrias; estética íntima e regenerativa e cuidados para melasma em peles sensíveis. As questões jurídicas para a prática segura na área também terão espaço nos debates.

Serviço

Estética in Nordeste - 6ª edição

Data: 9 a 11 de novembro de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Site: www.esteticainnordeste.com.br

Instagram: @esteticainnordeste