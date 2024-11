Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (7/11)

A Lua ingressa em Aquário e se prepara para sua fase Crescente.​​ ​​Essa combinação energética favorece a inovação, a originalidade e a busca por novas perspectivas.​​ ​​É um momento propício para explorar ideias criativas e se conectar com grupos que compartilhem interesses comuns.​​ Prepare-se para arregaçar as mangas e colocar a mão na massa.

Áries

Esse é um momento para liberar bagagens emocionais e energéticas. A Lunação de Escorpião quer que você se aprofunde em questões sobre controle e vulnerabilidade. Com a Lua em Aquário, você tem a chance de encontrar apoio em grupos ou amigos que ressoem com seu momento de renovação, incentivando novas práticas e círculos que sustentem sua transformação.

Touro

Relacionamentos estão no foco, e a Lunação em Escorpião te incentiva a reavaliar e transformar suas conexões mais íntimas. Com Aquário agora ativo, explore maneiras alternativas de lidar com compromissos e parcerias, seja testando novas abordagens ou construindo mais liberdade dentro das relações.

Gêmeos

A fase escorpiana fala em mudanças na sua rotina e nas dinâmicas de trabalho. A Lua em Aquário traz uma abordagem inovadora: considere adaptar novas técnicas e métodos para melhorar seu dia a dia. Seja na área da saúde ou na produtividade, busque melhorias que deem espaço para o que é mais importante.

Câncer

Sua criatividade está sendo revitalizada. A Lunação de Escorpião pede que você explore e expresse sua essência com profundidade. A chegada da Lua em Aquário sugere olhar para hobbies e projetos com uma nova visão, talvez explorando grupos que compartilhem de seu interesse criativo e tragam novas perspectivas.

Leão

Temas familiares e de herança emocional estão em destaque, com Escorpião pedindo uma cura nas raízes. Ao entrar em Aquário, a Lua ilumina suas relações mais próximas e apoia uma abordagem mais leve. O momento é ideal para liberar padrões familiares e abrir espaço para novas maneiras de se relacionar em casa.

Virgem

A comunicação passa por uma transformação, e Escorpião sugere que você explore o poder da palavra para compartilhar o que sente profundamente. Com Aquário entrando na jogada, você é convidado a inovar sua forma de expressão, seja por meio de tecnologia, arte ou novas formas de comunicação que tornem suas ideias mais acessíveis e expansivas.

Libra

A Lunação escorpiana traz insights sobre o que você valoriza de verdade, especialmente no que diz respeito à sua relação com o dinheiro. A Lua em Aquário agora inspira a adotar uma perspectiva mais ousada: experimente novas formas de investir tempo e recursos em projetos alinhados com o que tem valor real para você.

Escorpião

Essa é uma lunação poderosa para recomeçar, se redescobrir e transformar a imagem que você projeta para o mundo. Com a Lua em Aquário, aproveite para pensar em mudanças que tragam mais autenticidade e autonomia. O momento é ideal para explorar uma liberdade maior, transformando o que você espera de si mesmo.

Sagitário

Escorpião ativa o seu lado mais íntimo e subconsciente, trazendo a necessidade de cura de questões passadas. A Lua em Aquário agora facilita um distanciamento emocional, ajudando você a entender essas memórias sob uma nova luz e a se desapegar de medos antigos que não servem mais.

Capricórnio

Suas amizades e aspirações coletivas estão em foco. A Lunação escorpiana te convida a transformar sua participação em grupos e redes. Com a Lua em Aquário, explore novas maneiras de fortalecer seus vínculos, criando ou buscando espaços que tragam mais colaboração e inovação para os seus projetos.

Aquário

A Lunação em Escorpião faz um convite profundo para reformular sua carreira e imagem pública. Agora com a Lua em seu signo, você tem uma clareza maior sobre o que realmente importa para você no longo prazo. Aproveite para testar estratégias e visões mais autênticas e inovadoras em sua trajetória.

Peixes

Esse ciclo escorpiano incentiva você a expandir sua compreensão espiritual e filosófica. Com a Lua em Aquário, novas visões e perspectivas podem surgir, seja por meio de viagens, estudos ou conexões com pessoas diferentes. Explore formas de integrar o aprendizado em seu caminho com autenticidade e leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.