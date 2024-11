Super do Povo inaugura unidade do modelo minimercado em área nobre de Fortaleza nesta quinta (7)

A rede Super do Povo inaugura nesta quinta-feira (7), em Fortaleza, uma unidade Do Povo Mini Market no bairro Joaquim Távora, no cruzamento da rua Monsenhor Bruno com a avenida Antônio Sales, área nobre da Capital.

A nova loja é a segunda da empresa no modelo de minimercado. A primeira foi aberta há quase um ano, em dezembro de 2023, no bairro Meireles, no cruzamento da rua Barbalha com a avenida Virgílio Távora.

O Do Povo Mini Market é uma unidade menor do que os supermercados tradicionais do Super do Povo. Também é marca da bandeira um sortimento de produtos mais enxuto, com forte apelo para produtos perecíveis, como carnes e laticínios, e atendimento self-service.

A nova unidade já havia sido noticiada pelo Diário do Nordeste em julho. Na ocasião, a empresa confirmou a inauguração e a geração de 100 empregos diretos e indiretos. Para 2025, a empresa revelou que haverá novas lojas, e reafirmou que o Do Povo Mini Market "está expandindo".

Expansão da empresa na área nobre

Na ocasião do anúncio da nova unidade, o Super do Povo previa uma expansão consistente em Fortaleza até 2027, com a abertura de seis novas lojas entre supermercados e minimercados. Os estabelecimentos da rede estão inteiramente localizados na capital cearense, com a exceção de uma unidade no bairro Jurema, em Caucaia.

Será a segunda inauguração de uma bandeira de varejo alimentício na região, conhecida por fazer parte da área nobre de Fortaleza, em cerca de três meses. Em agosto, na avenida Rui Barbosa, foi aberto o Mercadão São Luiz. Para o primeiro trimestre de 2025, é prevista a chegada do Hiper Mateus no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart.

Além da futura unidade no Joaquim Távora - a décima loja da companhia na Grande Fortaleza - e a já existente no Meireles, ambas da bandeira Do Povo Mini Market, o Super do Povo conta com supermercados nos bairros Cambeba, Conjunto Ceará, Henrique Jorge, José Walter, Guararapes, Parque Dois Irmãos, Passaré, na Capital; e na Jurema, em Caucaia.