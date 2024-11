Rede Multiverso compra colégio no Cocó e chega a 6 escolas no Ceará

A empresa cearense Multiverso Educação adquiriu a Escola Espaço Ativo, no Bairro Cocó, dando seguimento ao seu plano de expansão.

O colégio, que tinha 22 anos de funcionamento, é o sexto a integrar a rede da Multiverso, que vem incorporando escolas de bairro em Fortaleza e Região Metropolitana.

A transação marca também a chegada da rede às áreas de maior poder aquisitivo da capital cearense. Outras escolas estão no radar.

Com a aquisição, a empresa agora passa a atender 2.200 alunos, tendo mais de 300 colaboradores.

Do Passaré a Maracanaú

O portfólio inclui também as unidades Multiverso Messejana, Damas, Passaré, Panamericano, além do Colégio Universo, no Presidente Kennedy, que originou o grupo.

“A confiança que instituições sólidas, como o Espaço Ativo, depositam na nossa gestão é prova do nosso compromisso em oferecer o melhor para alunos, professores e famílias. Cada nova escola que se junta a nós fortalece as outras, ampliando nossa capacidade de investimento e nossa missão de crescimento consistente”, comenta Fernando Pontes, CEO da Multiverso Educação.

Ao absorver as escolas, a empresa prevê a continuidade dos colaboradores.

