Colégio Gustavo Braga encerra atividades em Fortaleza após 32 anos

O Colégio Gustavo Braga, localizado no Bairro Damas, em Fortaleza, encerrará as atividades ao fim deste ano letivo.

Fundada em 1992 pelo professor Gustavo Braga Filho, conhecido como Braguinha, a escola particular atuou por mais de três décadas.

Esta Coluna apurou que o colégio, que fica na Avenida João Pessoa, dará lugar a um empreendimento imobiliário.

A escola já enviou um comunicado a pais e alunos sobre o fim das atividades.

As operações do Colégio Gustavo Braga se iniciaram com apenas uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, a escola cresceu e hoje abrange da Educação Infantil ao Ensino Médio.

