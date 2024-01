Hotel seis estrelas Anantara Preá terá diária de R$ 3,5 mil; investidores tailandeses visitam região

Os interessados em aproveitar o hotel de luxo seis estrelas Anantara Preá, com inauguração prevista para 2026, já podem começar a "engordar o cofrinho": a diária média deve ficar em R$ 3.500, informou com exclusividade o Grupo Carnaúba.

O Grupo Carnaúba é responsável pelo megaempreendimento Vila Carnaúba, condomínio também de luxo que abrigará o hotel. Neste início de 2024, Marco Amaral e Eric Leong, executivos da Minor Hotels, empresa que opera a bandeira de luxo Anantara, visitaram o projeto do Grupo Carnaúba no Preá. Eles estiveram acompanhados por Miguel Pinto Guimarães, Alexia Bergallo e Janine Capua, sócios do Grupo Carnaúba.

Legenda: Marco Amaral (segundo da esq. para a dir.) e Eric Leong (primeiro da dir. para a esq.), executivos da Minor Hotels, visitaram o Vila Carnaúba acompanhados por Miguel Pinto Guimarães, Alexia Bergallo e Janine Capua, sócios do Grupo Carnaúba. Foto: Divulgação/Grupo Carnaúba

Com investimento de R$ 160 milhões, o Anantara Preá ocupará um espaço de 52 mil m² dentro do Vila Carnaúba. Serão 60 quartos para hóspedes e cerca de 25 unidades residenciais.

O Vila Carnaúba conta com investimento de R$ 180 milhões e compreende um terreno de 516.000 m², sendo 400 metros de frente-mar. Um dos destaques do condomínio de luxo, além do hotel seis estrelas, são os nove lagos cristalinos espalhados pelo espaço. O Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento gira em torno de R$ 340 milhões.

2º hotel de luxo da bandeira Anantara no País

Além do Anantara Preá, o Brasil também vai ganhar mais hotel de luxo da bandeira tailandesa Minor: se trata do Anantara Mamucabo, na Bahia. O empreendimento terá 116 quartos e fica a 90 minutos do Aeroporto de Salvador, conforme antecipa o próprio site da bandeira Anantara.

*Colaborou Bruna Damasceno

